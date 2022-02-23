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17:12 23.02.2022

Криптовалютой пользоваться запрещено – ДУМК

криптовалюта, биткоин, запрет, думк Фото: Zakon.kz
Можно ли пользоваться криптовалютой (биткоин), рассказали в Духовном управлении мусульман Казахстана, передает Zakon.kz.
В соответствии с решением совета улемов Духовного управления мусульман Казахстана запрещено пользоваться криптовалютой биткоин.Пресс-служба ДУМК

В Духовном управлении мусульман Казахстана назвали три причины:

  • во-первых, согласно шариату, любые деньги должны быть выпущены и защищены государством. Биткоин не является национальной валютой;

  • во-вторых, биткоин-процессы часто совершаются закрыто. Это в свою очередь ведет к обману и мошенничеству, что запрещено шариатом;

  • в-третьих, биткоин как валюта или товар находится вне контроля ответственных сторон. Это может оказать негативное влияние на отечественную внутреннюю экономику и дестабилизировать общество, – говорится в сообщении.

Такие крупные организации, как Комитет фетвы Египта, Совет вынесения фетв мусульман Евразии, также запретили пользоваться криптовалютой биткоин.Пресс-служба ДУМК
Динара Халдарова
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