Криптовалютой пользоваться запрещено – ДУМК

В Духовном управлении мусульман Казахстана назвали три причины:

во-первых, согласно шариату, любые деньги должны быть выпущены и защищены государством. Биткоин не является национальной валютой;

во-вторых, биткоин-процессы часто совершаются закрыто. Это в свою очередь ведет к обману и мошенничеству, что запрещено шариатом;