Казахстанцы об эмиграции: Нас никто не будет встречать с караваем и нигде не ждут

Желание. Эмоции. Амбиции

Как показывает анализ эмиграционных настроений казахстанцев в социальных сетях, те, кто выступает «за» переезд, аргументируют свое решение тем, что у них нет уверенности в будущем, в стране нет эффективных систем образования и медицины. Казахстанцы сетуют на нерешенные социальные проблемы, связанные с трудоустройством, ведением бизнеса, обеспечением жильем, ипотечными кредитами и так далее.

Эти проблемы были понятны и раньше, но на фоне январских событий они еще больше проявились и повысили интерес к эмиграции, которая рассматривается как один из путей решения накопившихся в жизни проблем.

Те, кто высказывается «против» переезда, более осторожны в выводах, они считают, что бежать сегодня некуда. Во всех странах есть свои трудности и проблемы, везде придется учиться жить заново. Свои размышления они выражают в комментариях в соцсетях:

«В любой стране, какая бы она ни была чудесная, есть свои сложности. И на чужбине всегда тяжело. По себе знаю, жила в Европе». «В другой стране ты всегда будешь чужой. Знаю не понаслышке, 16 лет жила за границей, больше не хочу уезжать». «С моим непонятным составом кровей, внешностей и родства, я не знаю, где бы мы прижились — белорусы, украинцы, татары, уйгуры... И куда нам ехать?» «Подруга жила какое-то время в Испании и никак не могла устроиться на работу, вернулась. Учитывая, что у нее три языка, не считая русского, мне страшно представить, что бы я делала в Европе».

Среди пользователей соцсетей можно выделить и еще одну категорию — тех, кто хотел бы уехать, но не может. Причины разные. Кто-то болеет или стеснен в средствах. У кого-то старые родители, которые никуда не хотят переезжать, или прибыльный бизнес. А у кого-то просто страх перед неизвестностью…

Уехавшие на ПМЖ казахстанцы щедро делятся в соцсетях опытом и дают практические советы: «Прежде чем куда-то ехать, нужно все хорошо обдумать, подстраховаться и быть готовым к тому, что процесс отъезда будет очень непростым». «Самое главное — чтобы переезд был осознанным, имел глубокие мотивы, а не был совершен на эмоциях или за компанию».

Один из пользователей, ранее эмигрировавший в Канаду, пишет: «Во-первых, многое зависит от страны, в которую едут люди на ПМЖ. Во-вторых, очень важно, чтобы были энтузиазм и трезвая оценка своих возможностей. В-третьих, амбиции придется оставить. В Канаде очень много наших людей с непомерными амбициями, которые через 2-3 года все распродают и возвращаются из-за того, что их сразу не взяли на хорошую работу».

Казахстанцы, которые в процессе переезда столкнулись со множеством проблем, советуют семь раз отмерить, прежде чем решиться на этот шаг. Рассказывают истории о том, какие бытовые, материальные, психологические, языковые трудности настигали некоторых соотечественников. Рекомендуют сначала обеспечить себя финансовой подушкой и гарантированным трудоустройством.

Нам некуда ехать, наша Родина – Казахстан

Преподаватель Алматинской православной духовной семинарии Евгения Савельева рассказала, что она и ее семья не собираются уезжать из Казахстана.

Фото: Facebook/Евгения Савельева

Куда нам ехать, кто нас ждет? Нам некуда ехать, наша Родина – Казахстан, и мы не собираемся уезжать. Да и незачем. Сейчас напряженная ситуация во всем мире: пандемия, природные катаклизмы, техногенные катастрофы, экстремизм, терроризм, войны… Везде может произойти все, что угодно. Конечно, недостатки, проблемы у нас тоже есть, а где их нет? Казахстан – многонациональная, многоконфессиональная страна, и у нас, к счастью, нет национальной и религиозной розни, и это один из главных факторов, вселяющих уверенность в завтрашнем дне, веру в будущее. Так что мы с мужем и дальше будем трудиться на благо родного Казахстана и верить в лучшее. Евгения Савельева

Очень хочется безопасности

– Я – алматинка в третьем поколении, и для меня здесь все родное, все знакомо, – говорит Евгения. – У меня здесь похоронены близкие, любимые люди, у меня здесь семья, родственники, работа, коллеги, друзья, налаженный быт, привычное окружение… Это многое значит для человека. У нашей внучки течет кровь пяти национальностей – русские, казахи, татары, украинцы, поляки.

Руководитель Республиканского академического немецкого драматического театра Ева Бехер высказала противоположное мнение.

Фото: Facebook/Ева Бехер

Очень хочется безопасности. Страх за жизнь напрочь вышибает остатки патриотизма... Когда по нашим улицам бегали люди с оружием, а мы баррикадировались дома и продумывали пути отхода с детьми, у меня дозрело это желание – увезти детей в безопасную страну. Этот январь кардинально изменил наши планы. Дети теперь очень хотят переехать в Германию, просят меня об этом, и я, как мать, просто обязана дать им этот шанс. Если я этого не сделаю, лишу их права выбора. Ева Бехер

– Для меня январские события стали ключевыми в принятии решения об отъезде из страны, я начала собирать документы в Германию по программе «Поздние переселенцы» и делаю это ради своих детей, – говорит Ева.– Я долго активно сопротивлялась, никуда не хотела уезжать. Мы – единственные из всех родственников, кто не покинул Казахстан в 90-е и не сделал это в 2000-е. Я всегда была за то, чтобы остаться, и до последнего отговаривала своих друзей, знакомых и близких от этого шага. Но после январских событий и после двух лет пандемии появился страх за будущее детей, неуверенность в завтрашнем дне, значительно снизился доход семьи, выросли расходы, «съедены» все запасы, заметно пошатнулось наше здоровье.

По словам Евы, в ее окружении сейчас много желающих уехать из Казахстана, и они тоже делают это ради детей.

Для них, как и для меня, это очень сложное решение, все прекрасно понимают, что Германия не будет встречать нас с караваем, никто и нигде нас не ждет, всем переселенцам предстоит очень сложная интеграция. Лично я не представляю, что буду делать в стране, о которой практически ничего не знаю и в которой меня никто не знает. Ева Бехер

Ева отметила, что в Алматы у нее есть все: дом, работа, проекты, друзья, творчество. Отъезд на ПМЖ будет для нее выходом из зоны комфорта, огромным стрессом. В то же время Ева считает, что на любом этапе можно передумать, процесс оформления документов занимает два-три года, и даже переезд – не окончательный разрыв с Казахстаном.

Мы всегда можем вернуться, если захотим, мы не сжигаем мосты. В любом случае, мы очень привязаны к Казахстану, и я не готова вырвать себя отсюда с корнями, я буду возвращаться, тем более, здесь останется часть моей семьи. Ева Бехер

Управлять своими страхами

По мнению эксперта-психолога Министерства информации и общественного развития РК Лолы Шакимовой, последние два года для казахстанцев действительно были напряженными: пандемия, изоляция от социального окружения, бесконечная информация в СМИ и соцсетях о коварстве нового вируса негативно повлияли на физическое и психическое здоровье людей, сформировали высокий уровень ситуативной тревожности, состояние стресса, переживание за близких и родных людей.

Фото: Из личного архива Лолы Шакимовой

А тут еще январские события, которые всех нас встревожили, опять печальные новости, ожидание стабилизации, страх... У некоторых людей усугубились проблемы со здоровьем и появились эмиграционные настроения, хотя никто не знает, что ждет человека в другой стране, факторы риска и нестабильности присутствуют везде. Эксперт-психолог МИОР РК Лола Шакимова

Одна из главных потребностей человека – собственная безопасность, поэтому страх, возникающий в экстремальных ситуациях, является защитной психологической реакцией человека, и это нормально. Главное, чтобы человек мог управлять своими страхами.

Психолог дала ряд советов, как преодолеть страхи:

Постарайтесь переключить внимание на реализацию более важных потребностей, проявляйте больше заботы о близких. Проговаривайте вслух свое психологическое состояние. Можно использовать арт-терапию – нарисовать страхи с помощью красок, карандашей, песка на стекле и так далее.

Больше занимайтесь двигательной активностью, спортом, мобилизуйте себя на достижение поставленных целей, давайте себе позитивные установки, позитивное мышление формирует позитивное поведение.

Можно практиковать аутотренинг, технику самовнушения с помощью огня, свечек, расслабить себя и дать установку на устранение страха. Можно взять камушек, визуализировать в нем образ страха, и выбросить в реку или озеро.

Надо постоянно настраивать себя на положительный исход ситуации. Если психологические методы релаксации не помогают человеку устранить свой страх, можно использовать медикаментозные методы, обратиться к психотерапевтам и невропатологам. Лола Шакимова

Эмиграция растет не из-за межэтнических эксцессов

По статистике прошлого года, из Казахстана официально уехало более 25 тыс. граждан, а прибыло меньше трети от этого количества. Это говорит о том, что, несмотря на существующие в мире ограничения в связи с продолжающейся пандемией, люди все равно уезжают и приезжают. Миграционные процессы идут, и это естественно, считает политолог Андрей Чеботарев.

Фото: Facebook/Андрей Чеботарев