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Законодательство РК
16:55 25.02.2022

Казахстанцы об эмиграции: Нас никто не будет встречать с караваем и нигде не ждут

Эмиграция казахстанцев Фото: МИД РК
После трагических январских событий у некоторых казахстанцев появились эмиграционные настроения, планы на переезд в другие страны. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в социальных сетях. Возможен ли массовый отток граждан, разбиралась журналист Zakon.kz.

Желание. Эмоции. Амбиции

Как показывает анализ эмиграционных настроений казахстанцев в социальных сетях, те, кто выступает «за» переезд, аргументируют свое решение тем, что у них нет уверенности в будущем, в стране нет эффективных систем образования и медицины. Казахстанцы сетуют на нерешенные социальные проблемы, связанные с трудоустройством, ведением бизнеса, обеспечением жильем, ипотечными кредитами и так далее.

Эти проблемы были понятны и раньше, но на фоне январских событий они еще больше проявились и повысили интерес к эмиграции, которая рассматривается как один из путей решения накопившихся в жизни проблем. 

Те, кто высказывается «против» переезда, более осторожны в выводах, они считают, что бежать сегодня некуда. Во всех странах есть свои трудности и проблемы, везде придется учиться жить заново. Свои размышления они выражают в комментариях в соцсетях:

«В любой стране, какая бы она ни была чудесная, есть свои сложности. И на чужбине всегда тяжело. По себе знаю, жила в Европе». «В другой стране ты всегда будешь чужой. Знаю не понаслышке, 16 лет жила за границей, больше не хочу уезжать». «С моим непонятным составом кровей, внешностей и родства, я не знаю, где бы мы прижились — белорусы, украинцы, татары, уйгуры... И куда нам ехать?» «Подруга жила какое-то время в Испании и никак не могла устроиться на работу, вернулась. Учитывая, что у нее три языка, не считая русского, мне страшно представить, что бы я делала в Европе».

Среди пользователей соцсетей можно выделить и еще одну категорию — тех, кто хотел бы уехать, но не может. Причины разные. Кто-то болеет или стеснен в средствах. У кого-то старые родители, которые никуда не хотят переезжать, или прибыльный бизнес. А у кого-то просто страх перед неизвестностью…

Уехавшие на ПМЖ казахстанцы щедро делятся в соцсетях опытом и дают практические советы: «Прежде чем куда-то ехать, нужно все хорошо обдумать, подстраховаться и быть готовым к тому, что процесс отъезда будет очень непростым». «Самое главное — чтобы переезд был осознанным, имел глубокие мотивы, а не был совершен на эмоциях или за компанию».  

Один из пользователей, ранее эмигрировавший в Канаду, пишет: «Во-первых, многое зависит от страны, в которую едут люди на ПМЖ. Во-вторых, очень важно, чтобы были энтузиазм и трезвая оценка своих возможностей. В-третьих, амбиции придется оставить. В Канаде очень много наших людей с непомерными амбициями, которые через 2-3 года все распродают и возвращаются из-за того, что их сразу не взяли на хорошую работу».

Казахстанцы, которые в процессе переезда столкнулись со множеством проблем, советуют семь раз отмерить, прежде чем решиться на этот шаг. Рассказывают истории о том, какие бытовые, материальные, психологические, языковые трудности настигали некоторых соотечественников. Рекомендуют сначала обеспечить себя финансовой подушкой и гарантированным трудоустройством.

Нам некуда ехать, наша Родина – Казахстан

Преподаватель Алматинской православной духовной семинарии Евгения Савельева рассказала, что она и ее семья не собираются уезжать из Казахстана.

Евгения Савельева

Фото: Facebook/Евгения Савельева

  – Я – алматинка в третьем поколении, и для меня здесь все родное, все знакомо, – говорит Евгения. – У меня здесь похоронены близкие, любимые люди, у меня здесь семья, родственники, работа, коллеги, друзья, налаженный быт, привычное окружение… Это многое значит для человека. У нашей внучки течет кровь пяти национальностей – русские, казахи, татары, украинцы, поляки.

Куда нам ехать, кто нас ждет? Нам некуда ехать, наша Родина – Казахстан, и мы не собираемся уезжать. Да и незачем. Сейчас напряженная ситуация во всем мире: пандемия, природные катаклизмы, техногенные катастрофы, экстремизм, терроризм, войны… Везде может произойти все, что угодно. Конечно, недостатки, проблемы у нас тоже есть, а где их нет? Казахстан – многонациональная, многоконфессиональная страна, и у нас, к счастью, нет национальной и религиозной розни, и это один из главных факторов, вселяющих уверенность в завтрашнем дне, веру в будущее. Так что мы с мужем и дальше будем трудиться на благо родного Казахстана и верить в лучшее. Евгения Савельева

Очень хочется безопасности

Руководитель Республиканского академического немецкого драматического театра Ева Бехер высказала противоположное мнение.

Ева Бехер

Фото: Facebook/Ева Бехер

– Для меня январские события стали ключевыми в принятии решения об отъезде из страны, я начала собирать документы в Германию по программе «Поздние переселенцы» и делаю это ради своих детей, – говорит Ева.– Я долго активно сопротивлялась, никуда не хотела уезжать. Мы – единственные из всех родственников, кто не покинул Казахстан в 90-е и не сделал это в 2000-е. Я всегда была за то, чтобы остаться, и до последнего отговаривала своих друзей, знакомых и близких от этого шага. Но после январских событий и после двух лет пандемии появился страх за будущее детей, неуверенность в завтрашнем дне, значительно снизился доход семьи, выросли расходы, «съедены» все запасы, заметно пошатнулось наше здоровье.

Очень хочется безопасности. Страх за жизнь напрочь вышибает остатки патриотизма... Когда по нашим улицам бегали люди с оружием, а мы баррикадировались дома и продумывали пути отхода с детьми, у меня дозрело это желание – увезти детей в безопасную страну.  Этот январь кардинально изменил наши планы. Дети теперь очень хотят переехать в Германию, просят меня об этом, и я, как мать, просто обязана дать им этот шанс. Если я этого не сделаю, лишу их права выбора. Ева Бехер

По словам Евы, в ее окружении сейчас много желающих уехать из Казахстана, и они тоже делают это ради детей.

Для них, как и для меня, это очень сложное решение, все прекрасно понимают, что Германия не будет встречать нас с караваем, никто и нигде нас не ждет, всем переселенцам предстоит очень сложная интеграция. Лично я не представляю, что буду делать в стране, о которой практически ничего не знаю и в которой меня никто не знает. Ева Бехер

Ева отметила, что в Алматы у нее есть все: дом, работа, проекты, друзья, творчество. Отъезд на ПМЖ будет для нее выходом из зоны комфорта, огромным стрессом. В то же время Ева считает, что на любом этапе можно передумать, процесс оформления документов занимает два-три года, и даже переезд – не окончательный разрыв с Казахстаном.

Мы всегда можем вернуться, если захотим, мы не сжигаем мосты. В любом случае, мы очень привязаны к Казахстану, и я не готова вырвать себя отсюда с корнями, я буду возвращаться, тем более, здесь останется часть моей семьи. Ева Бехер

Управлять своими страхами

По мнению эксперта-психолога Министерства информации и общественного развития РК Лолы Шакимовой, последние два года для казахстанцев действительно были напряженными: пандемия, изоляция от социального окружения, бесконечная информация в СМИ и соцсетях о коварстве нового вируса негативно повлияли на физическое и психическое здоровье людей, сформировали высокий уровень ситуативной тревожности, состояние стресса, переживание за близких и родных людей. 

Лола Шакимова

Фото: Из личного архива Лолы Шакимовой

А тут еще январские события, которые всех нас встревожили, опять печальные новости, ожидание стабилизации, страх... У некоторых людей усугубились проблемы со здоровьем и появились эмиграционные настроения, хотя никто не знает, что ждет человека в другой стране, факторы риска и нестабильности присутствуют везде. Эксперт-психолог МИОР РК Лола Шакимова

Одна из главных потребностей человека – собственная безопасность, поэтому страх, возникающий в экстремальных ситуациях, является защитной психологической реакцией человека, и это нормально. Главное, чтобы человек мог управлять своими страхами. 

Психолог дала ряд советов, как преодолеть страхи:

  • Постарайтесь переключить внимание на реализацию более важных потребностей, проявляйте больше заботы о близких. Проговаривайте вслух свое психологическое состояние. Можно использовать арт-терапию – нарисовать страхи с помощью красок, карандашей, песка на стекле и так далее.

  • Больше занимайтесь двигательной активностью, спортом, мобилизуйте себя на достижение поставленных целей, давайте себе позитивные установки, позитивное мышление формирует позитивное поведение.

  • Можно практиковать аутотренинг, технику самовнушения с помощью огня, свечек, расслабить себя и дать установку на устранение страха. Можно взять камушек, визуализировать в нем образ страха, и выбросить в реку или озеро.

Надо постоянно настраивать себя на положительный исход ситуации. Если психологические методы релаксации не помогают человеку устранить свой страх, можно использовать медикаментозные методы, обратиться к психотерапевтам и невропатологам.Лола Шакимова

Эмиграция растет не из-за межэтнических эксцессов

По статистике прошлого года, из Казахстана официально уехало более 25 тыс. граждан, а прибыло меньше трети от этого количества. Это говорит о том, что, несмотря на существующие в мире ограничения в связи с продолжающейся пандемией, люди все равно уезжают и приезжают. Миграционные процессы идут, и это естественно, считает политолог Андрей Чеботарев.

Политолог Андрей Чеботарев

Фото: Facebook/Андрей Чеботарев

Что касается непосредственно январских событий, то в них не было столкновений на межэтнической основе, поэтому нет оснований говорить, что эмиграция растет именно по этническому признаку. Если и есть сейчас какие-то повышенные эмиграционные настроения, то это понятно: людей напугала сама ситуация, поскольку 30 лет говорили про стабильность, а тут произошла такая резкая дестабилизация. Поэтому миграция будет продолжаться, но не по причине январских событий. По крайней мере, не по причине межэтнических эксцессов, которых в данном случае не было. Политолог Андрей Чеботарев 
Торгын Нурсеитова
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