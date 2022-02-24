Қаз
#COVID-19 #Zakon Live
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:48 24.02.2022

Алматы перешел в «желтую» зону

COVID-19 Казахстан Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В «красной» зоне осталась лишь Северо-Казахстанская область. Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 февраля предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:

  • в «красной» зоне: Северо-Казахстанская область;

  • в «желтой» зоне: Алматы, Костанайская, Павлодарская области;

  • в «зеленой» зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

Коронавирус Казахстан 24 февраля

Фото: МВК по нераспространению КВИ

Данияр Кунафин
COVID-19 Алматы Казахстан
Ставка утильсбора на автотранспорт и сельхозтехнику будет снижена на 50%
23.02.2022
В МВД прокомментировали информацию об отставке Ерлана Тургумбаева
23.02.2022
Задержан экс-заместитель председателя КНБ РК Марат Осипов
23.02.2022
Криптовалютой пользоваться запрещено – ДУМК
23.02.2022
По делу финпирамид Mudarabah Capital и Astex задержан еще один подозреваемый
23.02.2022
Главная Топ LIVE Все