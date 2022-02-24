08:48 24.02.2022
Алматы перешел в «желтую» зону
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В «красной» зоне осталась лишь Северо-Казахстанская область. Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 24 февраля предоставили в МВК по нераспространению COVID-19.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:
в «красной» зоне: Северо-Казахстанская область;
в «желтой» зоне: Алматы, Костанайская, Павлодарская области;
в «зеленой» зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
Фото: МВК по нераспространению КВИ