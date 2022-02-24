11:20 24.02.2022
Курс доллара вырос сразу на 15,3 тенге
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:30 средневзвешенный курс доллара составил 452,49 тенге, поднявшись сразу на 15,3 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился на 0,1592 тенге и составил 5,4207 тенге. А курс китайского юаня, напротив, вырос и составил 69,1255 тенге (+1,1085).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465-473 тенге, евро – 505-520 тенге, рос. рубль – 5,4-5,55 тенге.