Родители смогут присутствовать на детских утренниках в Нур-Султане

В связи с предстоящими праздниками, учитывая продолжающуюся регистрацию заболевания КВИ, в организациях школьного и дошкольного образования не разрешается проводить массовые мероприятия с соединением классов и групп. Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова

При этом санврач отметила, что проводить утренники в Нур-Султане разрешается по принципу: одна группа – одно мероприятие.