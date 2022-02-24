12:58 24.02.2022
Родители смогут присутствовать на детских утренниках в Нур-Султане
Фото: pixabay
Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова на брифинге в акимате рассказала, как могут быть организованы утренники в детсадах и школах города в весенние праздники, передает корреспондент Zakon.kz.
В связи с предстоящими праздниками, учитывая продолжающуюся регистрацию заболевания КВИ, в организациях школьного и дошкольного образования не разрешается проводить массовые мероприятия с соединением классов и групп. Главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова
При этом санврач отметила, что проводить утренники в Нур-Султане разрешается по принципу: одна группа – одно мероприятие.
Проведение мероприятий на объектах образования разрешается групповое, то есть в одной группе – одно мероприятие. Но при этом в соответствии с тем, что мы сейчас находимся в «зеленой» зоне, разрешается участие родителей в этих утренниках при соблюдении системы Ashyq – для родителей с «синим» и «зеленым» статусами. Сархат Бейсенова