Какие цветы дарить женщинам – язык цветов

Загадочными женщинами Востока был придуман язык цветов, чтобы тайно обмениваться посланиями и признаниями. На содержание «цветочного» письма влияло все: сорт цветка, цвет, количество подаренных цветов.

Так уж повелось, что красные розы символизировали любовь и страсть. Если даритель хочет выразить свои чувства женщине или девушке, то он спокойно может подарить ей красные розы.

Лилии же означают чистоту, нежность и непорочность. Их следует дарить при наличии симпатии к девушке или же в качестве извинений. Их обычно дарят молодым женщинам.

Гвоздики же являются символом верности и чести. Их дарят в большом количестве успешным и солидным дамам. Можно подарить гвоздики начальнице, коллеге.

Хризантему дарят в букетах во время корпоративных торжеств. Они означают дружбу, благосклонность и уважение.

Тюльпаны являются символом нежной, трепетной любви и восхищения. Согласно персидской легенде тюльпаны выросли на месте гибели безутешного принца, который не смог воссоединиться со своей возлюбленной.

Пионы символизируют счастье, успех и удачу. Их дарят с пожеланием финансового благополучия, счастья и карьерного роста.

Гардении дарят при наличии тайной любви. На языке цветов гардении говорят: «Ты прекрасна».

Гипсофилы стали популярными у нас совсем недавно. На языке цветов они означают искренность, чистоту сердца и счастье.

Астромелия является цветком дружбы и приятельских отношений, она не несет в себе никаких проявлений романтических чувств.

Не стоит забывать о том, что количество цветов тоже имеет значение:

Один цветок – это знак внимания.

Три цветка – знак уважения.

Пять – признания.

Cемь – любви.

Оттенки цветов:

Белый – чистота, невинность.

Красный – сильная страстная любовь.

Розовый – влюбленность, нежные и трепетные чувства.

Оранжевый – гордость и власть.

Желтый – благополучие и достаток.