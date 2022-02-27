Какие цветы дарить женщинам – язык цветов
Загадочными женщинами Востока был придуман язык цветов, чтобы тайно обмениваться посланиями и признаниями. На содержание «цветочного» письма влияло все: сорт цветка, цвет, количество подаренных цветов.
Так уж повелось, что красные розы символизировали любовь и страсть. Если даритель хочет выразить свои чувства женщине или девушке, то он спокойно может подарить ей красные розы.
Лилии же означают чистоту, нежность и непорочность. Их следует дарить при наличии симпатии к девушке или же в качестве извинений. Их обычно дарят молодым женщинам.
Гвоздики же являются символом верности и чести. Их дарят в большом количестве успешным и солидным дамам. Можно подарить гвоздики начальнице, коллеге.
Хризантему дарят в букетах во время корпоративных торжеств. Они означают дружбу, благосклонность и уважение.
Тюльпаны являются символом нежной, трепетной любви и восхищения. Согласно персидской легенде тюльпаны выросли на месте гибели безутешного принца, который не смог воссоединиться со своей возлюбленной.
Пионы символизируют счастье, успех и удачу. Их дарят с пожеланием финансового благополучия, счастья и карьерного роста.
Гардении дарят при наличии тайной любви. На языке цветов гардении говорят: «Ты прекрасна».
Гипсофилы стали популярными у нас совсем недавно. На языке цветов они означают искренность, чистоту сердца и счастье.
Астромелия является цветком дружбы и приятельских отношений, она не несет в себе никаких проявлений романтических чувств.
Не стоит забывать о том, что количество цветов тоже имеет значение:
Один цветок – это знак внимания.
Три цветка – знак уважения.
Пять – признания.
Cемь – любви.
Оттенки цветов:
Белый – чистота, невинность.
Красный – сильная страстная любовь.
Розовый – влюбленность, нежные и трепетные чувства.
Оранжевый – гордость и власть.
Желтый – благополучие и достаток.