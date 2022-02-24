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Законодательство РК
15:26 24.02.2022

В Карагандинской области работает специальный Telegram-бот для молодежи

приложение для молодежи Фото: pixabay
Молодежный ресурсный центр Карагандинской области создал на платформе мессенджера Telegram-бот JasProKrg. Он помогает молодежи получать ответы на актуальные вопросы о трудоустройстве, вакцинации, волонтерском и дебатном движениях, поддержке начинающих бизнесменов и многом другом.

Каждый месяц бот дополняется новой информацией.

Есть четкое понимание того, что для молодежи основным источником информации являются социальные сети, – говорит руководитель управления по вопросам молодежной политики Биржан Алимжанов. – Зачастую их функционал ограничивается публикациями и перепиской в комментариях. Чтобы обеспечить доступность информации по различным направлениям для молодежи, весной прошлого года был создан бот. У него есть много возможностей. В их числе предоставление контактных данных молодежных ресурсных центров по всей области.

Пользователи могут выбрать из стартового меню интересующий их раздел и перейти к подробностям. В настоящее время бот дает возможность примкнуть к волонтерскому движению. Можно зарегистрировать свою добровольческую организацию или присоединиться к уже существующей.

приложение

Фото: акимат Карагандиской области

Здесь же можно оставить заявку в коворкинг-центр для проведения того или иного мероприятия.

Информация обо всех крупных проектах управления также выкладывается для всеобщего ознакомления. Среди них гранты акима Карагандинской области.

приложение

Фото: акимат Карагандинской области

По словам Биржана Алимжанова, ключевым функционалом бота является раздел о трудоустройстве. Подразделы «Молодежная практика», «С дипломом – в село!», «Первое рабочее место», «Жасыл ел», «Общественные работы» позволяют молодым людям найти как временную, так и постоянную работу.

Главное преимущество бота – он легок в использовании и доступен на всех платформах как мобильных, так и десктоп.

В Telegram создан также JasProKrg_chat, где можно задать вопрос и получить исчерпывающий ответ специалистов.

Анастасия Московчук
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