В Карагандинской области работает специальный Telegram-бот для молодежи

Каждый месяц бот дополняется новой информацией.

Есть четкое понимание того, что для молодежи основным источником информации являются социальные сети, – говорит руководитель управления по вопросам молодежной политики Биржан Алимжанов. – Зачастую их функционал ограничивается публикациями и перепиской в комментариях. Чтобы обеспечить доступность информации по различным направлениям для молодежи, весной прошлого года был создан бот. У него есть много возможностей. В их числе предоставление контактных данных молодежных ресурсных центров по всей области.

Пользователи могут выбрать из стартового меню интересующий их раздел и перейти к подробностям. В настоящее время бот дает возможность примкнуть к волонтерскому движению. Можно зарегистрировать свою добровольческую организацию или присоединиться к уже существующей.

Фото: акимат Карагандиской области

Здесь же можно оставить заявку в коворкинг-центр для проведения того или иного мероприятия.

Информация обо всех крупных проектах управления также выкладывается для всеобщего ознакомления. Среди них гранты акима Карагандинской области.

Фото: акимат Карагандинской области

По словам Биржана Алимжанова, ключевым функционалом бота является раздел о трудоустройстве. Подразделы «Молодежная практика», «С дипломом – в село!», «Первое рабочее место», «Жасыл ел», «Общественные работы» позволяют молодым людям найти как временную, так и постоянную работу.

Главное преимущество бота – он легок в использовании и доступен на всех платформах как мобильных, так и десктоп.

В Telegram создан также JasProKrg_chat, где можно задать вопрос и получить исчерпывающий ответ специалистов.