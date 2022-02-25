14:09 25.02.2022
Антикор задержал двух чиновников в Алматинской области
Фото: Zakon.kz
Агентство РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) провело задержания чиновников в Алматинской области, передает Zakon.kz.
Антикоррупционной службой Алматинской области совместно с ДКНБ Алматинской области изобличен руководитель Отдела строительства, архитектуры и градостроительства Илийского района, который получил взятку в сумме 3 млн тенге от директора ТОО за подписание акта ввода в эксплуатацию дома для последующего изменения его целевого назначения на коммерческий объект.Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области
В ведомстве отметили, что 9 февраля Илийским районным судом подозреваемому санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком на два месяца с правом предоставления залога.
Антикоррупционной службой Алматинской области изобличен руководитель Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Кегенского района, который 18 февраля получил взятку в сумме 1 млн тенге от директора подрядной организации за подписание актов выполненных работ по ремонту дорог Кегенского района, а также актов ввода объектов в эксплуатацию.Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области
Как уточнили в ведомстве, 20 февраля Специализированным следственным судом Талдыкоргана подозреваемому санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».
Расследование (по двум фактам. – Прим. ред.) продолжается, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.Департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области