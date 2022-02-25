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14:35 25.02.2022

Осадки ожидаются в Казахстане в последние дни зимы

рк, погода, зима, прогноз, казгидромет Фото: Zakon.kz
Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 26-28 февраля, согласно которому в республике ожидаются осадки, передает Zakon.kz.
В последние дни зимы под влиянием атмосферных фронтальных разделов по республике ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, усиление ветра, в северной половине страны – с низовой метелью.РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, лишь в южных регионах республики ожидается погода преимущественно без осадков.

Температура воздуха ночью на западе и юго-востоке Казахстана -5...+5°С, на северо-западе страны – -3…-15°С, на севере – -5…-20°С, на востоке и в центре – понижение от -3…-18°С до -13…-25°С, на юге – повышение от -8...+5°С до -5...+10°С.РГП «Казгидромет»
Динара Халдарова
Казгидромет Казахстан
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