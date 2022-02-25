Саясат Нурбек станет депутатом Мажилиса
Саясат Нурбек родился 18 мая 1981 года в Семипалатинске.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Колледж Маршаллтаун (США);
· Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (2004);
· Магистратура Университета La Sapienza (Италия).
Политолог, юрист, магистр геополитики и международной безопасности
Трудовой стаж:
· Помощник в предвыборных компаниях конгрессмена США Марка Смита, кандидата в президенты США Альберта Гора, консультант Информационно-вычислительного департамента правительства штата Айова (США) (2000-2002).
· Преподаватель ЕНУ, исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана, директор ТОО «Art-Motion» (2002-2006).
· Менеджер, главный менеджер, советник председателя правления АО «ФУР «Казына» (2006-2008).
· Заведующий сектором отдела кадровой политики Администрации президента Республики Казахстан (2008).
· Доцент, вице-ректор по международному сотрудничеству Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2008).
· Исполнительный директор, директор Департамента кадровой работы и управления персоналом АО «ФНБ «Самрук-Казына» (2008-2009).
· Директор Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (09.2009-10.2010).
· Президент АО «Центр международных программ» (11.2010-09.2013).
· Директор Института общественной политики Народно-Демократической партии «Нур Отан» (09.2013-08.2015).
· Управляющий директор МФЦА (07.2016-12.2017).
· Консультант National Geographic Kazakhstan (с 12.2017).
· Руководитель образовательных проектов BTSDigital (09.2018).
· Генеральный директор BTS Education.