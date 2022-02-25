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Законодательство РК
16:56 25.02.2022

Саясат Нурбек станет депутатом Мажилиса

Саясат Нурбек Фото: facebook/sayasat
Постановлением Бюро Политического совета принято решение передать свободный мандат депутата Мажилиса Парламента партии Nur Otan по партийному списку Саясату Нурбеку, передает Zakon.kz.

Саясат Нурбек родился 18 мая 1981 года в Семипалатинске.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Колледж Маршаллтаун (США);

· Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева (2004);

· Магистратура Университета La Sapienza (Италия).

Политолог, юрист, магистр геополитики и международной безопасности

Трудовой стаж:

· Помощник в предвыборных компаниях конгрессмена США Марка Смита, кандидата в президенты США Альберта Гора, консультант Информационно-вычислительного департамента правительства штата Айова (США) (2000-2002).

· Преподаватель ЕНУ, исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана, директор ТОО «Art-Motion» (2002-2006).

· Менеджер, главный менеджер, советник председателя правления АО «ФУР «Казына» (2006-2008).

· Заведующий сектором отдела кадровой политики Администрации президента Республики Казахстан (2008).

· Доцент, вице-ректор по международному сотрудничеству Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2008).

· Исполнительный директор, директор Департамента кадровой работы и управления персоналом АО «ФНБ «Самрук-Казына» (2008-2009).

· Директор Национальной школы государственной политики Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан (09.2009-10.2010).

· Президент АО «Центр международных программ» (11.2010-09.2013).

· Директор Института общественной политики Народно-Демократической партии «Нур Отан» (09.2013-08.2015).

· Управляющий директор МФЦА (07.2016-12.2017).

· Консультант National Geographic Kazakhstan (с 12.2017).

· Руководитель образовательных проектов BTSDigital (09.2018).

· Генеральный директор BTS Education.

Анастасия Стативкина
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