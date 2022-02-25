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18:09 25.02.2022

Пыльная буря, гололед и туман ожидаются в пяти областях Казахстана

снег Фото: Zakon.kz
Штормовое предупреждение объявлено на 26 февраля, передает Zakon.kz.

На юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью на юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере области – туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

Днем на востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на востоке, юге области 15-20 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью в центре, на востоке Актюбинской области ожидаются туман, гололед. Ветер восточный, юго-восточный, в центре, на западе области порывы 15-20 м/с.

На западе и в центре Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-18 м/с.

Елена Беляева
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