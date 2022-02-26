Власти США готовы эвакуировать Зеленского из Киева

Правительство США готово помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев, сообщает Washington Post со ссылкой на американских и украинских официальных лиц.

25 февраля президент Украины опубликовал видео на улицах Киева и заявил, что находится в столице. Вместе с ним были лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль и советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк.

Все мы тут, защищаем нашу независимость, нашу страну, и так будет далее. Владимир Зеленский

Ранее Зеленский заявил, что является целью №1 для России, а его семья – цель №2. Президент Украины сообщил, что он и его семья находятся в стране и не собираются покидать ее.