Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
07:41 26.02.2022

Власти США готовы эвакуировать Зеленского из Киева

президент Украины Фото: Instagram/zelenskiy_official
25 февраля президент Украины опубликовал видео на улицах Киева и заявил, что находится в столице. По словам Зеленского, он и его семья находятся в стране и не собираются покидать ее, передает Zakon.kz.

Правительство США готово помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев, сообщает Washington Post со ссылкой на американских и украинских официальных лиц.

25 февраля президент Украины опубликовал видео на улицах Киева и заявил, что находится в столице. Вместе с ним были лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль и советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк.

Все мы тут, защищаем нашу независимость, нашу страну, и так будет далее.Владимир Зеленский

Ранее Зеленский заявил, что является целью №1 для России, а его семья – цель №2. Президент Украины сообщил, что он и его семья находятся в стране и не собираются покидать ее.

Данияр Кунафин
Ситуация в Украине Зеленский Владимир
Сбербанк Казахстан обратился с заявлением
25.02.2022
Украина готова провести переговоры с Россией о нейтральном статусе — СМИ
25.02.2022
Марат Ахметжанов возглавил МВД
25.02.2022
Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной
25.02.2022
В Казахстане повысили максимальные ставки по депозитам в тенге
25.02.2022
Главная Топ LIVE Все