07:41 26.02.2022
Власти США готовы эвакуировать Зеленского из Киева
Фото: Instagram/zelenskiy_official
25 февраля президент Украины опубликовал видео на улицах Киева и заявил, что находится в столице. По словам Зеленского, он и его семья находятся в стране и не собираются покидать ее, передает Zakon.kz.
Правительство США готово помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому покинуть Киев, сообщает Washington Post со ссылкой на американских и украинских официальных лиц.
25 февраля президент Украины опубликовал видео на улицах Киева и заявил, что находится в столице. Вместе с ним были лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль и советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк.
Все мы тут, защищаем нашу независимость, нашу страну, и так будет далее.Владимир Зеленский
Ранее Зеленский заявил, что является целью №1 для России, а его семья – цель №2. Президент Украины сообщил, что он и его семья находятся в стране и не собираются покидать ее.