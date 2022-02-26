Полная отмена карантина в Казахстане: ученые назвали условия

Ответить на вопрос, насколько целесообразно полностью отменять антиковидные ограничения в Казахстане, попытались ученые КазНМУ имени Асфендиярова в рамках реализации научно-технической Национальной программы внедрения персонализированной и превентивной медицины.

Ученые исследовали особенности распространения коронавируса и разработали рекомендации для специалистов по его лечению. Программа реализуется с 1 сентября 2021 года.

Эпидемиологическое исследование распространенности COVID-19 на территории Казахстана показало, что 40% случаев COVID-19 отнесены к бессимптомной форме.

В то же время тяжесть симптомов COVID-19 и летальность были напрямую связаны с возрастом пациентов и наличием сопутствующих заболеваний.

Также были опубликованы результаты исследования эпидемиологии COVID-19 среди детей, по данным которого было отмечено, что большинство случаев заражения COVID-19 у детей в Казахстане протекало бессимптомно или симптомы были умеренными.

В связи с этим ученым предстояло ответить на важный вопрос: стоит ли отменять ограничения? Специалисты изучили распространенность антител к вирусу SARS-CoV-2 в трех крупных городах Казахстана.

Полученные результаты показали, что, несмотря на разумный уровень серопревалентности, страна еще не достигла базового минимума показателей коллективного иммунитета. Оценка распространенности бессимптомных или субклинических форм заболевания варьировались от 64 до 81%.

Таким образом, учитывая, что почти половина населения Казахстана остается уязвимой, важность профилактических стратегий, таких как социальное дистанцирование, использование медицинских масок и вакцинация для защиты населения от передачи SARS-CoV-2, остаются крайне важными. Ученые КазНМУ

Также в рамках исследований были представлены рекомендации по приоритетности вакцинации групп населения.

Так, ученые предлагают, чтобы пациенты, нуждающиеся в плановой операции, были приоритетнее, чем население в целом.

Помимо этого, было рекомендовано повышать защиту пациентов от COVID-19 после выписки, включая лиц, осуществляющих уход, и родственников.

При этом ученые пришли к выводу, что возобновление широкого спектра хирургических услуг для отдельных пациентов безопасно.