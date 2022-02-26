Туберкулез покидает Казахстан: влияние профилактики или COVID-19

Туберкулез сегодня перестал быть неизлечимой болезнью, а переболевшие возвращаются к полноценной жизни. Но это заболевание до сих пор пугает общество.

Бытует мнение, что туберкулез – это «болезнь бедных». Однако врачи констатируют, что заболеть им может любой человек, вне зависимости от условий жизни и финансового состояния.

Сегодня в Казахстане за счет бюджетных средств внедрили самые современные методы ранней диагностики, лечения и профилактики туберкулеза в соответствии с международными стандартами.

Для раннего выявления туберкулеза внедрены ускоренные методы бактериологической и молекулярно-генетической диагностики туберкулеза и лекарственно-устойчивого туберкулеза, соответствующие международным стандартам и рекомендованные ВОЗ.

По данным директора Национального научного центра фтизиопульмонологии Минздрава Малика Аденова, в целом показатель заболеваемости туберкулезом за последние 10 лет снизился в 2,3 раза.

Если еще в 2011 году на 100 тыс. человек выявлялось свыше 81 случая зараженных, то уже в 2021 году – 35,9. Эксперт уверен, что снижения показателя заболеваемости детей в возрасте от 0 до 17 лет и значительного сокращения уровня смертности от туберкулеза удалось добиться благодаря профилактическим обследованиям.

С приходом пандемии COVID-19 внимание общественности к туберкулезу отошло на второй план. Более того, карантинные меры даже помогли снизить уровень заболеваемости – все ходили в масках, были ограничения для посещения общественных мест.

На примере Алматы видно, что в 2017 году на 100 тысяч человек регистрировали около 35 случаев заболевания, а в 2021 году – всего 23 случая.

В Центре фтизиопульмонологии провели анализ, который показал, что основной причиной снижения заболеваемости стало резкое уменьшение выявления случаев туберкулеза среди внутренних мигрантов из прилегающих регионов города в период ограничений, связанных с пандемией.

Врачи отметили, что в 2019 году среди внутренних мигрантов было выявлено 168 случаев туберкулеза, а 2020 году – 58 случаев, что означает снижение в 2,5 раза.

В информационном пространстве в период пандемии COVID-19 о туберкулезе вспоминали лишь в связи с вакцинацией против COVID-19. В Сети звучали ничем не подкрепленные утверждения о том, что полученные в детском и подростковом возрастах прививки БЦЖ могут защитить человека от COVID-19.

Ученые КазНМУ имени Асфендиярова в составе международного проекта COVIDSurg приняли участие в исследовании этой гипотезы.

Специалистами было изучено влияние вакцинации против бациллы Кальметта-Герена (БЦЖ) (против туберкулеза) на послеоперационную смертность у пациентов с периоперационной инфекцией SARS-CoV-2.

В ходе проведенного анализа ученые выяснили, что предшествующая вакцинация БЦЖ не защитила пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, от послеоперационных легочных осложнений и 30-дневной смертности.

Человечество изобрело прививки от туберкулеза достаточно давно, и польза прививок в деле профилактики опасных инфекций убедительно доказана. В дополнение к этому не стоит забывать и о здоровом образе жизни и своевременном реагировании на симптомы.