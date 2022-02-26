Детские площадки в Казахстане не интересны ребенку старше 10 лет — исследование

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Urban Forum Kazakhstan и Евразийский культурный альянс «Дети в городе: дружественность Алматы к ребенку» провели исследование, в ходе которого выяснили, что только 5% родителей самого крупного казахстанского мегаполиса считает, что существующие детские площадки могут заинтересовать ребенка старше 10 лет. Большинство детских площадок приспособлено только для детей дошкольного и раннего школьного возрастов.

Количество инклюзивных детских пространств и вовсе ограничено, отмечают исследователи. В Нур-Султане существует только 3 инклюзивные детские площадки. Все они расположены на парковых территориях, что усложняет к ним доступ на общественном транспорте для детей с инвалидностью. Таким же образом обстоит ситуация и в Алматы – только 3 инклюзивные детские площадки находятся на территории парков. Помимо столицы и Алматы площадки есть еще только в Таразе и Темиртау.

Министерство труда и социальной защиты населения РК совместно с ЮНИСЕФ в 2021 году провели инвентаризацию успешного опыта и хороших практик игровых пространств в Казахстане. Были разработаны рекомендации по пересмотру строительных норм и правил при возведении и проектировании детских инклюзивных площадок.

Инклюзивная игровая среда — это новое веяние для казахстанского общества. Учитывать интересы детей разных возрастов и особенностей физических и других оставалось не приоритетным до сегодняшнего дня. Сегодня же мы начали изучать и поднимать этот вопрос в развитии урбанистики в Казахстане. Член Ассоциации урбанистов Казахстана Q88 Адия Карсыбек

Эксперты отмечают, что доступ детей к игровым пространствам в раннем возрасте способствует их большей независимости и уверенности в использовании общественных пространств, а также формирует необходимые жизненные навыки.