14:43 27.02.2022
Instagram перестал работать в России
Фото: pixabay
Часть российских пользователей сообщила, что не имеет доступа в Instagram. Сбои фиксируются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Омске, сообщает Zakon.kz.
По данным сервиса Downdetector, сбой в соцсети начался около 13:00 по времени Нур-Султана.
Пользователи жалуются на проблемы с доступом к приложению и плохую работу соцсети.
Один из пользователей рассказал, что доступ к Instagram можно получить через VPN.
26 февраля проблемы с доступом также были у Facebook c Twitter. Отмечается, что Роскомнадзор объявил о частичном ограничении доступа в Facebook.