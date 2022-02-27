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14:43 27.02.2022

Instagram перестал работать в России

Инстаграм Россия Фото: pixabay
Часть российских пользователей сообщила, что не имеет доступа в Instagram. Сбои фиксируются в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Омске, сообщает Zakon.kz.

По данным сервиса Downdetector, сбой в соцсети начался около 13:00 по времени Нур-Султана.

Пользователи жалуются на проблемы с доступом к приложению и плохую работу соцсети.

Один из пользователей рассказал, что доступ к Instagram можно получить через VPN.

26 февраля проблемы с доступом также были у Facebook c Twitter. Отмечается, что Роскомнадзор объявил о частичном ограничении доступа в Facebook.

Данияр Кунафин
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