Текущий курс тенге не является адекватным – эксперт

– Вячеслав Юрьевич, на уходящей неделе вслед за рублем сильно упал тенге. Как вы оцениваете эту ситуацию и можете ли дать прогноз, как отразятся западные санкции против России на казахстанской экономике?

– Последствия могут быть достаточно разнообразными в плане сфер экономик, которые они затронут. Они могут быть как положительными, так и отрицательными. Также можно сказать, что они по времени будут различными. Есть краткосрочные последствия, которые будут иметь небольшую длительность, и есть более длительного характера.

Краткосрочные последствия этой ситуации мы уже видели в течение двух дней этой недели – в четверг и пятницу, они были связаны с негативной реакцией финансовых рынков. Реакция была на мировых финансовых рынках, реакция была на российском финансовом рынке, и это оказало определенное влияние на казахстанский финансовый рынок. Наиболее выраженно мы это наблюдали по валютному рынку, когда курс тенге сильно снизился вслед за курсом рубля.

На введение санкций против российской экономики в первую очередь сильно и оперативно реагируют финансовые рынки в виде значительного снижения курсов акций российских ценных бумаг, обвальное падение фондовых индексов, что мы видели в первый день, в четверг. Хотя в пятницу это падение было в значительной степени отыграно, но, тем не менее, по итогам прошлой недели российские фондовые рынки упали очень сильно, примерно на 25%.

Поскольку казахстанские и российские рынки в определенной степени взаимосвязаны, то была сходная реакция на нашем фондовом рынке. В меньшей степени реакция была на валютном рынке, что, на мой взгляд, является совершенно необоснованным.

Скачок тенге, который произошел, должен быть быстро компенсирован, и если курс вернется не к исходному докризисному значению, то сильно укрепится в текущем значении. То есть уровень порядка 460-470 тенге, который мы видели на уходящей неделе, не является адекватным. С точки зрения фундаментальных экономических условий он должен быть гораздо выше, примерно 440 тенге.

– Оказывают ли события на Украине прямое влияние на казахстанскую экономику?

– Эти события прямого влияния на Казахстан не оказывают, во всяком случае, прямо сейчас. Косвенное влияние есть, например, по линии факторов, влияющих на тот же валютный курс, в частности, на цену нефти, которая значительно выросла из-за этой напряженности. Это что касается того, что последствия могут быть не только отрицательными, но и положительными.

Несколько недель назад, когда появились первые сообщения о готовящемся вторжении в Украину, начала расти цена нефти. Примерно с $85, которые были в середине января, она выросла почти до $100, которых достигала цена нефти уже непосредственно в ходе боевых действий.

Сам по себе факт этой войны очень прискорбен, но, тем не менее, он обусловливает положительное для Казахстана влияние на мировой рынок нефти.

– В чем вы видите позитив?

– Из-за роста цен на энергоносители будут расти объемы экспорта, объемы притока валюты в страну, объемы производства горнодобывающей промышленности и, соответственно, объемы ВВП в целом. Думаю, по итогам первого квартала этого года мы, скорее всего, будем иметь более высокие темпы экономического роста, чем они были бы без этого фактора.

Разумеется, нельзя сказать, что эта ситуация тотально благоприятна для нашей экономики, поскольку введение широкомасштабных санкций против России, а они в данном случае будут иметь беспрецедентный характер, это будет максимально жесткий санкционный пакет, который значительно превышает своим влиянием то, что было после Крыма.

Эти санкции могут негативно отразиться на казахстанской экономике в том случае, если западные страны попытаются ограничить сотрудничество с Россией, с российскими контрагентами для третьих стран. То есть в том случае, если, к примеру, у нашей компании, имеющей дело с подсанкционными российскими компаниями, не будет возможности осуществлять расчеты в валюте.

Сам факт такого сотрудничества может создавать значительные проблемы и для отдельных отраслей, и для экономики в целом. Но сейчас невозможно точно прогнозировать, по какому сценарию это будет развиваться, потому что еще не все пакеты санкций детально озвучены, и надо смотреть, какие конкретно нюансы там прописаны.

То есть существует вероятность наиболее худшего сценария, при котором санкции могут быть наложены не только на российские компании, но и на их партнеров за сотрудничество.

Но также есть вероятность того, что такой сценарий не будет реализован, и сотрудничество все-таки будет продолжено в обычном режиме. В этом случае для казахстанской экономики особых последствий не будет.