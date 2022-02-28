Россиянка Анжелика Исаева сенсационно выиграла турнир «Forte 60 Women’s»
В Нур-Султане завершился международный турнир серии ITF W60, сообщает пресс-служба ФТК.
В финале встретились первая сеяная турнира бельгийка Грет Миннен и россиянка Анжелика Исаева.
В стартовом сете менее опытной Исаевой достаточно было одного брейка, чтобы завершить партию в свою пользу.
На протяжении игры Миннен несколько раз обращалась к медикам, жалуясь на головокружение и плохое самочувствие. И после проигранного сета приняла решение сняться. Как позже выяснилось у бельгийки были проблемы с желудком.
Несмотря на поражение, Миннен поднимется в рейтинге WTA на 78-ю строчку.
Для Анжелики же это первый взрослый титул ITF. По ходу турнира она прошла не только Миннен, но и прошлогоднюю чемпионку такого же турнира в Нур-Султане грузинку Мариам Болквадзе.
Матчи международного турнира ITF W60 можно было смотреть в спортивном разделе на Bee TV на телеканале Qazsport
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