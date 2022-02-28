Нацбанк и KASE изменили регламент торгов по валютной паре тенге-доллар

Национальный банк совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге – доллар США. В частности, 28 февраля торги откроются в 15:00 по времени Нур-Султана в формате франкфуртского аукциона. Пресс-служба Нацбанка РК

Как следует из совместного заявления, «данные меры носят временный характер, отражают высокую степень неопределенности и необходимость минимизации давления со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны».