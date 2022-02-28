09:29 28.02.2022
Нацбанк и KASE изменили регламент торгов по валютной паре тенге-доллар
Фото: Zakon.kz
Опубликовано совместное заявление Национального банка РК и АО «Казахстанская фондовая биржа», передает Zakon.kz.
Национальный банк совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге – доллар США. В частности, 28 февраля торги откроются в 15:00 по времени Нур-Султана в формате франкфуртского аукциона.Пресс-служба Нацбанка РК
Как следует из совместного заявления, «данные меры носят временный характер, отражают высокую степень неопределенности и необходимость минимизации давления со стороны внешних геополитических факторов на валютный рынок и финансовую стабильность внутри страны».
Вместе с тем, по мере изменения крайне неопределенных в моменте условий на внешних финансовых рынках, Национальным банком совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» 28 февраля до 15:00 по времени Нур-Султана может быть рассмотрен вопрос о полной приостановке биржевых валютных торгов.Пресс-служба Нацбанка РК