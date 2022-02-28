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Законодательство РК
13:23 28.02.2022

Более 40 фактов организации притонов выявили в Казахстане

Полиция, оперативно-профилактическое мероприятие, МВД Фото: Zakon.kz
Завершено оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик». За семь дней операции полицией выявлено 53 преступления, связанных с торговлей людьми. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент Zakon.kz.
В воскресенье закончилось проводимое органами внутренних дел очередное республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «STOP трафик». За семь дней операции полицией выявлено 53 преступления, связанных с торговлей людьми. Из них один факт незаконного лишения свободы с целью трудовой эксплуатации, один факт торговли людьми, восемь – вовлечения в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетнего. 43 факта организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества.Представитель МВД РК Шугыла Турлыбек

По словам представителя МВД, зарегистрировано 18 административных правонарушений за предоставление помещений для занятия проституцией, составлено более 600 административных протоколов за приставание в общественных местах.

В пример привели факты в Павлодарской, Костанайской и Кызылординской областях. В первом случае жительница Павлодарской области для материального обогащения с начала февраля сдавала в аренду свою квартиру для организации притона для занятия проституцией. В Костанайской области полицейские установили 43-летнего владельца массажного салона, который путем обмана завербовал и с декабря 2021 года по февраль 2022 года вовлекал в занятие проституцией несовершеннолетних.

В Кызылординской области установлена и задержана жительница области, которая обманом в течение недели вовлекала в занятие проституцией учащуюся второго курса колледжа. Объявления об оказании интимных услуг она размещала в интернете, половину суммы полученного дохода присваивала себе.Шугыла Турлыбек

Также в ходе оперативно-профилактического мероприятия задержали 47-летнего главу крестьянского хозяйства в Актюбинской области, который с июля 2019 года по январь 2022 года систематически применял физическое насилие и угрозы, подвергал трудовой эксплуатации 48-летнего жителя области.

Проводится досудебная проверка. Потерпевший размещен в кризисный центр для оказания необходимой помощи. Сотрудниками криминальной полиции МВД совместно с Департаментом полиции на транспорте на железнодорожном вокзале Нур-Султана задержан уголовный преступник, находившийся в межгосударственном розыске за торговлю людьми в Узбекистане.Шугыла Турлыбек
Айша Тулеубекова
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