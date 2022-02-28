ДТП со скорой в Алматы: пострадали четыре человека

ДТП произошло по проспекту Райымбека, не доезжая улицы Розыбакиева.

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, перед развязкой карета скорой помощи двигалась в восточном направлении по Райымбека. По невыясненным обстоятельствам автомобиль заскочил на бордюр, допустил наезд на дорожный знак, а потом снес мачту дорожного освещения.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель, фельдшер, медсестра и еще один сотрудник скорой помощи.

Фото: Zakon.kz

Все четверо госпитализированы.

Фото: Zakon.kz

Выясняются все обстоятельства ДТП.

Фото: Zakon.kz