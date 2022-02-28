12:16 28.02.2022
ДТП со скорой в Алматы: пострадали четыре человека
Фото: Zakon.kz.
В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи. Четыре человека госпитализированы, сообщает Zakon.kz.
ДТП произошло по проспекту Райымбека, не доезжая улицы Розыбакиева.
Фото: Zakon.kz
По словам очевидцев, перед развязкой карета скорой помощи двигалась в восточном направлении по Райымбека. По невыясненным обстоятельствам автомобиль заскочил на бордюр, допустил наезд на дорожный знак, а потом снес мачту дорожного освещения.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель, фельдшер, медсестра и еще один сотрудник скорой помощи.
Фото: Zakon.kz
Все четверо госпитализированы.
Фото: Zakon.kz
Выясняются все обстоятельства ДТП.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz