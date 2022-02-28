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12:16 28.02.2022

ДТП со скорой в Алматы: пострадали четыре человека

ДТП Фото: Zakon.kz.
В Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи. Четыре человека госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло по проспекту Райымбека, не доезжая улицы Розыбакиева.

машина скорой помощи

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, перед развязкой карета скорой помощи двигалась в восточном направлении по Райымбека. По невыясненным обстоятельствам автомобиль заскочил на бордюр, допустил наезд на дорожный знак, а потом снес мачту дорожного освещения.

авария

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель, фельдшер, медсестра и еще один сотрудник скорой помощи.

авария

Фото: Zakon.kz

Все четверо госпитализированы.

авария

Фото: Zakon.kz

Выясняются все обстоятельства ДТП.

авария

Фото: Zakon.kz

машина скорой помощи

Фото: Zakon.kz

Анастасия Московчук
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