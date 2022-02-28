13:48 28.02.2022
Города с самым грязным воздухом назвали в Минэкологии РК
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Глава Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов на коллегии ведомства назвал города с самым загрязненным воздухом, передает корреспондент Zakon.kz.
В целом, фактический объем выбросов на 2021 год составил 2,4 млн тонн, что на 6% ниже уровня 2020 года. Показатель сбросов снижен на 9%. Образовано порядка 4,2 млн тонн твердых бытовых отходов, что меньше в сравнении с 2020 годом.Председатель Комитета экологического регулирования и контроля Минэкологии Зулфухар Жолдасов
По словам Жолдасова, из существующих 3007 полигонов ТБО не соответствуют экологическим и санитарным нормам 2404, или 80%.
По результатам экомониторинга в 2021 году города Темиртау, Нур-Султан, Алматы, Актобе, Атырау, Усть-Каменогорск, Караганда, Балхаш, Жезказган, Шымкент характеризуются высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха.Зулфухар Жолдасов
При этом эксперт назвал основные причины загрязнения воздуха: в городах Алматы и Нур-Султане – теплоисточники (ТЭЦ, котельные), автотранспорт и частный сектор; в городах Усть-Каменогорске и Темиртау – промышленность; в городах Актобе и Атырау – устаревшие канализационно-очистные сооружения.