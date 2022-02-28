14:26 28.02.2022
Автобус протаранил забор частного дома в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы автобус выехал на полосу встречного движения и протаранил забор частного дома, передает Zakon.kz.
На улице Бокейханова, не доезжая до проспекта Райымбека, автобус выехал на полосу встречного движения и, едва не врезавшись лоб в лоб в другой пассажирский автобус, влетел в забор частного жилого дома.
Также автобус снес газовую трубу и столкнулся с припаркованным автомобилем Audi.
На место ДТП выбежал хозяин дома. По его словам, у водителя случился приступ.
Пострадали пассажиры автобуса. Их доставили в больницу.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz