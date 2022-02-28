Автобус протаранил забор частного дома в Алматы

На улице Бокейханова, не доезжая до проспекта Райымбека, автобус выехал на полосу встречного движения и, едва не врезавшись лоб в лоб в другой пассажирский автобус, влетел в забор частного жилого дома.

Также автобус снес газовую трубу и столкнулся с припаркованным автомобилем Audi.

На место ДТП выбежал хозяин дома. По его словам, у водителя случился приступ.

Пострадали пассажиры автобуса. Их доставили в больницу.

Фото: Zakon.kz