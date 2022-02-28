Экс-вице-министр нацэкономики назначен замакима Алматы

Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева по согласованию с Администрацией президента РК 26 февраля 2022 года заместителем акима города Алматы назначен Абдыкадыров Алишер Елисулы, – говорится в сообщении акимата.

Как уточнили в ведомстве, он будет курировать работу двух управлений - управления предпринимательства и управления туризма.

Алишер Абдыкадыров родился 6 апреля 1986 года в городе Алматы. Является выпускником Московского государственного университета им. Ломоносова, магистр экономики. Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін» (2017).

Трудовую деятельность начал в 2009 году с должности эксперта управления инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности Министерства индустрии и торговли РК.

С 2010 по 2014 год – главный эксперт, руководитель управления инвестиционных проектов Комитета по инвестициям, заместитель директора Департамента стратегического планирования Министерства индустрии и новых технологий РК.

С 2014 по 2015 год – заместитель председателя Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК.

В последующие годы работал руководителем Управления индустриально-инновационного развития Павлодарской области (2015-2016), руководителем Управления по инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны (2016-2019).

В 2019 году стал председателем правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry».

С 2020 по 2021 год работал заместителем акима Карагандинской области.

С 2021 по 2022 год занимал должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.