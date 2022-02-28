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16:40 28.02.2022

Мужчина избил школьника в Есике – ребенок попал в больницу

алматинская область, мужчина, подросток, избиение, дп Фото: pixabay
В Есике 43-летний мужчина избил школьника. Как сообщили в Департаменте полиции Алматинской области, по данному факту проводится досудебное расследование, передает Zakon.kz.

Видео инцидента распространили в соцсетях.

В Есике мужчина избил 10-летнего мальчика. Все произошло на пересечении улиц Набережная и Ынтымак. Рядом спорткомплекс. Подозреваемого задержали, но он утверждает, что не трогал ребенка, который после этого оказался на больничной койке, - говорится в описании.

22 февраля в городе Есик около 18:40 на перекрестке третьего микрорайона неизвестный мужчина избил ребенка четвертого класса (средней школы Терешкова), - говорится под другой публикацией.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамент полиции, где подтвердили, что избиение несовершеннолетнего взрослым мужчиной произошло 22 февраля в городе Есик Енбекшиказахского района.

Подозреваемый, оказавшийся 43-летним местным жителем, установлен и задержан. Мужчина сознался в причинении телесных повреждений несовершеннолетнему.Пресс-служба ДП Алматинской области

Полицейскими предварительно установлено, что возвращавшаяся из школы группа мальчишек забросала снежками сверстницу, которая пожаловалась отцу.

Как сообщили в областной полиции, мужчина «догнал и избил одного из школьников», вследствие чего ребенка с травмами доставили в больницу.

Ребенок продолжает находиться под наблюдением медиков. (...) По данному факту возбуждено и проводится досудебное расследование, предусмотренное ст. 293 УК РК (хулиганство). Видеозапись приобщена к материалам уголовного дела.Пресс-служба ДП Алматинской области
Динара Халдарова
Алматинская область Енбекшиказахский район Есик
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