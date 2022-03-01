Мы дома – истории эвакуированных казахстанцев

Первый репатриационный рейс из Украины для казахстанских граждан прибыл в Алматы раньше запланированного срока. Самолет приземлился в 22:30.

Казахстанцев встречали многочисленные журналисты, а также родные и близкие.

Фото: Zakon.kz

Кайсар встречал сестру, ее мужа и племянника. Они были в Киеве по работе. Когда начались военные действия, родные говорили, что жители Украины помогали друг другу.

У Кайсара в Киеве остались дядя и тетя. Их мама - украинка, папа - казах. Они там живут постоянно, с рождения, и отказались эвакуироваться в Казахстан, несмотря на уговоры родных. Сейчас с ними связь пропала.

Другая женщина, отказавшаяся представиться, рассказала, что ждет свою дочку со внучкой.

Их вывозили на автобусах, границу перешли, она на связи постоянно - видео, посты всю дорогу выкладывала. Видели эти ужасы, внучка заболела там. Я сегодня уже четвертую или пятую ночь не сплю, с 23-го числа. По два часа спала, сна нет, все время с телефоном в руках. Мама эвакуированной казахстанки

У Ислама Кайынбаева сестра живет уже два года в Киеве, в последний раз он разговаривал с ней, когда она была в Польше.

Фото: Zakon.kz

Анель Амангалиева рассказала, что ее младший брат учится в Киеве. При помощи дипломатов он смог выехать из Украины.

С ним сразу связалось посольство, его пообещали вывезти. Дети ночевали в посольстве, потому что не было транспорта для того, чтобы сразу выехать. Затем посольство сопровождало наших студентов до Львова, оттуда на границу с Польшей. На границе они стояли два дня. Мы ужасно переживали, в какой-то момент мы потеряли с ним связь, он перестал отвечать. Я написала пост в соцсетях, поднялся резонанс, Посольство связалось со мной, объяснили, почему связь пропала. Оказывается, они не могли вне очереди провести через границу наших людей. Оказывается, какой-то африканский автобус перевернули, когда они хотели проехать вне очереди. Анель Амангалиева

Выяснилось, что тысячи людей пытаются пересечь границу Украины с Польшей, из-за чего приходилось стоять в пробках десятки часов. Но казахстанцам удалось преодолеть за 12 часов благодаря поддержке посольства РК в Украине.

Фото: Zakon.kz

Выходившие позже казахстанцы не скрывали слез.

Ну что сказать, выбрались на Родину. Спасибо большое посольству, Air Astana за эвакуацию, мы дома. Жили в городе Краматорске, военные действия слышали. Почти год жили там, супруг работал. Потерь среди казахстанцев нет. До Польши только вчера добрались, несколько дней ехали. Эвакуированная казахстанка

Фото: Zakon.kz

Алматинец Николай Татарников последние годы работал во Львове на западе Украины и слышал только сирены воздушной тревоги.

Был телефон, куда можно было дозвониться. Приехали в консульство, нас всех записали, зарегистрировали. С трудом нашли нам автобус – никто не хотел ехать. В автобус сели, помогли пройти большую часть очереди – полицейская машина провела по встречной полосе, и попытались ускорить, чтобы нас в числе первых провели через границу. Количество огромное. До границы недолго ехали, 500 км, но долго стояли в очереди. Ехали со Львова. Там у меня бизнес, доставляли машины из США и Китая на продажу. Работа остановилась там. Говорили много, была просадка по продажам, но никто не верил, что все будет так, как сейчас происходит. Николай Татарников

Вместе с первыми эвакуированными казахстанцами из Украины прилетел и президент Air Astana Питер Фостер. Его встречала супруга Татьяна.

Фото: Zakon.kz

Он поделился с журналистами подробностями эвакуации.

Мы рады вернуться. Саша (вице-президент авиакомпании по наземной службе Александр Небога – Прим. автора) и я прибыли в Украину в полночь в среду, 23 февраля. В 05:06 началась бомбардировка. Мы отправились в посольство. Встретились там с послом Дарханом Калетаевым. В течение следующих часов работали вместе по плану эвакуации. Уже была военная активность, все были встревожены, и мы видели, как все начиналось. К тому моменту большая часть пассажиров прибыла в посольство. Потом была долгая поездка, так как нам надо было тщательно выбирать путь с учетом безопасности. 18 часов ушло на дорогу. Ситуация на границе абсолютно критическая. Я ничего подобного не видел раньше и надеюсь, больше не увижу. Питер Фостер

1 марта в полдень в Катовице за казахстанцами отправится второй рейс.

Фото: Zakon.kz

Акимат Алматы пояснил, что для эвакуированных казахстанцев организовали трансфер и размещение в комфортабельной гостинице c трехразовым питанием.

МИД РК и Air Astana организуют новые эвакуационные рейсы. Они готовы вывести всех казахстанцев, желающих покинуть Украину.