Блокировка системы SWIFT российских банков не повлияет на Казахстан

Блокирование доступа отдельных российских банков к SWIFT не повлияет на проведение платежей внутри Казахстана и не несет прямой угрозы платежному рынку страны. Все операции казахстанских банков по проведению клиентских и собственных платежей и переводов денег внутри страны осуществляются в штатном режиме. Председатель Нацбанка РК Галымжан Пирматов

По словам Пирматова, для обеспечения трансграничных операций с клиентами российских банков, отключенных от системы SWIFT, подготовлены альтернативные механизмы проведения взаиморасчетов.

При этом глава финрегулятора отметил, что Нацбанк РК внимательно следит за рынками и в случае дальнейшего ухудшения ситуации продолжит принимать действенные меры для обеспечения финансовой и макроэкономической стабильности.