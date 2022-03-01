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Законодательство РК
11:45 01.03.2022

Токаев поддержал предложение переименовать партию Nur Otan в «Аманат»

рк, nur otan, переименование, аманат, токаев, поддержание Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на XXII, внеочередном, съезде партии Nur Otan поддержал предложение переименовать партию в «Аманат», передает корреспондент Zakon.kz.
«Аманат» в переводе с казахского означает «Завет предков», «Наказ будущим поколениям». Поэтому поддерживаю предложение переименовать партию (Nur Otan. – Прим. ред.) в «Аманат». Президент РК Касым-Жомарт Токаев

Ранее такое предложение внес спикер Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов.

Эту землю и этот народ нам доверили наши предки, и мы его должны передать следующим поколениям. Мы обязаны единство народа, дружбу народов, трудолюбие передать новому поколению. Наша партия находится в центре изменений, которые проводятся в стране. Говоря откровенно, вместе со страной требуется и обновление партии. Для того, чтобы наполнить новым значением деятельность организации, следует внести необходимые изменения. В этой связи считаем правильным изменить природу и название партии. Предлагаю переименовать партию парламентского большинства в «Аманат». Ерлан Кошанов
Мадина Мамырханова
Nur Otan Кошанов Ерлан Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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