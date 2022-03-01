Советы юриста: что нужно знать при усыновлении ребенка

Алтынай Макешева также является медиатором, преподавателем и тренером Республиканской нотариальной палаты.

Во-первых, усыновление – это форма передачи вам ребенка на основании решения суда. В результате усыновления и у вас, и у ребенка возникают имущественные и неимущественные права, приравненные к правам и обязанностям родственников по происхождению. Нотариус Алтынай Макешева

Можно усыновить ребенка, один или оба родителя которого:

скончались;

отказались от ребенка;

лишены и не восстановлены в родительских правах;

дали согласие на усыновление ребенка;

признаны судом недееспособными, пропавшими без вести;

неизвестны.

Братьев и сестер обычно не разделяют и отдают в одну семью. Попасть в разные семьи они могут в случае, если не знают о своем родстве, никогда не проживали и не воспитывались вместе.

По словам специалиста, требования к усыновителям достаточно строгие.

Есть большой перечень граждан, которым не позволят усыновить ребенка. Это лица с различными зависимостями, имеющие непогашенную судимость, лица нетрадиционной ориентации и так далее. Нотариус Алтынай Макешева

Если ребенка хочет усыновить пара, то им обязательно нужно зарегистрировать свой брак.

Что касается имен и фамилий, то можно оставить личные данные ребенка без изменения или присвоить ему новые имя, фамилию, отчество по своему заявлению.

Помните, что, если ребенку уже исполнилось 10 лет, то все изменения могут происходить только с его согласия. Сам процесс усыновления не прост. Родителям нужно будет обратиться в органы опеки и попечительства. После того, как потенциальных усыновителей проверят «со всех сторон» и выдадут положительное заключение, они получают доступ к банку данных детей и разрешение на знакомство с ребенком. Нотариус Алтынай Макешева

Документов нужно собрать немало. Многие из них имеют небольшой срок действия, поэтому квалифицированная помощь будет весьма кстати.

Самое главное, родители должны подать письменное заявление о желании усыновить детей и приложить свои документы, удостоверяющие личность.

Также усыновители должны представить документы, подтверждающие следующее:

согласие близких родственников на усыновление ребенка; заключение брака и доходы родителей, здоровье усыновителей (справки из наркологического и психиатрического диспансеров); справки об отсутствии судимости; право собственности на квартиру / жилой дом.

Наконец, потенциальные усыновители должны пройти специальную подготовку и получить сертификат о прохождении такой подготовки.

«Это непростой путь, но результат превзойдет все ожидания. Желаю, чтобы каждый ребенок смог обрести своих родителей», – резюмировала Алтынай Макешева.