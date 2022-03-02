Рост заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 21,

в Алматы – 90,

в Шымкенте – 2,

в Акмолинской области –9,

в Актюбинской области – 1,

в Алматинской области – 8,

в Атырауской области – 7,

в ВКО – 12,

в Жамбылской области – 3,

в ЗКО – 9,

в Карагандинской области – 27,

в Костанайской области – 25,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 1,

в Павлодарской области – 14,

в СКО – 28,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 302 810 случаев.

1250 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 36,

в Алматы – 242,

в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 54,

в Актюбинской области – 217,

в Алматинской области – 93,

в Атырауской области – 5,

в ВКО – 41,

в Жамбылской области – 22,

в ЗКО – 166,

в Карагандинской области – 39,

в Костанайской области – 161,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 15,

в Павлодарской области – 68,

в СКО – 88,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 270 379 человек.