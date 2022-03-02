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08:00 02.03.2022

Рост заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали на 32 заболевших больше, чем днем ранее. Ни одного случая не выявили в Туркестанской области, по одному – в Мангистауской и Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 21,

  • в Алматы – 90,

  • в Шымкенте – 2,

  • в Акмолинской области –9,

  • в Актюбинской области – 1,

  • в Алматинской области – 8,

  • в Атырауской области – 7,

  • в ВКО – 12,

  • в Жамбылской области – 3,

  • в ЗКО – 9,

  • в Карагандинской области – 27,

  • в Костанайской области – 25,

  • в Кызылординской области – 3,

  • в Мангистауской области – 1,

  • в Павлодарской области – 14,

  • в СКО – 28,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 302 810 случаев.

1250 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 36,

  • в Алматы – 242,

  • в Шымкенте – 0,

  • в Акмолинской области – 54,

  • в Актюбинской области – 217,

  • в Алматинской области – 93,

  • в Атырауской области – 5,

  • в ВКО – 41,

  • в Жамбылской области – 22,

  • в ЗКО – 166,

  • в Карагандинской области – 39,

  • в Костанайской области – 161,

  • в Кызылординской области – 3,

  • в Мангистауской области – 15,

  • в Павлодарской области – 68,

  • в СКО – 88,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 270 379 человек.

Данияр Кунафин
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