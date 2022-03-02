Рост заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 260 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 21,
в Алматы – 90,
в Шымкенте – 2,
в Акмолинской области –9,
в Актюбинской области – 1,
в Алматинской области – 8,
в Атырауской области – 7,
в ВКО – 12,
в Жамбылской области – 3,
в ЗКО – 9,
в Карагандинской области – 27,
в Костанайской области – 25,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области – 1,
в Павлодарской области – 14,
в СКО – 28,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 302 810 случаев.
1250 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 36,
в Алматы – 242,
в Шымкенте – 0,
в Акмолинской области – 54,
в Актюбинской области – 217,
в Алматинской области – 93,
в Атырауской области – 5,
в ВКО – 41,
в Жамбылской области – 22,
в ЗКО – 166,
в Карагандинской области – 39,
в Костанайской области – 161,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области – 15,
в Павлодарской области – 68,
в СКО – 88,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 270 379 человек.