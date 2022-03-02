В Казахстане утвердили правила представления информации о подозрительных операциях

Документ содержит 117 признаков определения подозрительной операции.

В частности, при осуществлении услуг адвоката, юридического консультанта, независимого специалиста по юридическим вопросам установлены следующие признаки:

Операции, выявленные в ходе предоставления юридических консультативных и адвокатских услуг и направленные на получение максимальной выгоды на оптимизацию налоговых выплат, преднамеренное банкротство с минимальными финансовыми потерями для собственников бизнеса, при этом предусматриваются нарушения законодательства.

Также если клиент адвоката, юридического консультанта совершает операцию по:

купле-продаже недвижимости; управлению деньгами, ценными бумагами или иному имуществу клиента; управлению банковскими счетами или счетами ценных бумаг; аккумулированию средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией; созданию, купле-продаже, функционированию юрлица или управления им, при этом данная операция имеет признаки отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Приказ также содержит Форму сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу, и Справочник кодов видов субъектов финансового мониторинга.

В частности, в число организаций, подлежащих мониторингу, входят:

банки, обменные пункты;

ипотечные организации;

дочерние организации национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса;

фондовые и товарные биржи;

страховые (перестраховочные) организации;

ЕНПФ;

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

нотариусы, адвокаты, юридические консультанты;

аудиторские организации;

казино, ломбарды и т.д.

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 12 марта 2022 года.