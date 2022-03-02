В Казахстане утвердили правила представления информации о подозрительных операциях
Документ содержит 117 признаков определения подозрительной операции.
В частности, при осуществлении услуг адвоката, юридического консультанта, независимого специалиста по юридическим вопросам установлены следующие признаки:
Операции, выявленные в ходе предоставления юридических консультативных и адвокатских услуг и направленные на получение максимальной выгоды на оптимизацию налоговых выплат, преднамеренное банкротство с минимальными финансовыми потерями для собственников бизнеса, при этом предусматриваются нарушения законодательства.
Также если клиент адвоката, юридического консультанта совершает операцию по:
купле-продаже недвижимости;
управлению деньгами, ценными бумагами или иному имуществу клиента;
управлению банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
аккумулированию средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;
созданию, купле-продаже, функционированию юрлица или управления им, при этом данная операция имеет признаки отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Приказ также содержит Форму сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу, и Справочник кодов видов субъектов финансового мониторинга.
В частности, в число организаций, подлежащих мониторингу, входят:
банки, обменные пункты;
ипотечные организации;
дочерние организации национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса;
фондовые и товарные биржи;
страховые (перестраховочные) организации;
ЕНПФ;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
нотариусы, адвокаты, юридические консультанты;
аудиторские организации;
казино, ломбарды и т.д.
Полный текст документа можно посмотреть здесь.
Приказ вводится в действие с 12 марта 2022 года.