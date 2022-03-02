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Законодательство РК
10:00 02.03.2022

В Казахстане утвердили правила представления информации о подозрительных операциях

правила предоставления о подозрительных операциях Фото: Zakon.kz
Председатель Агентства РК по финансовому мониторингу приказом от 22 февраля 2022 года утвердил Правила представления информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаки определения подозрительной операции в целях противодействия легализации доходов, сообщает Zakon.kz.

Документ содержит 117 признаков определения подозрительной операции.

В частности, при осуществлении услуг адвоката, юридического консультанта, независимого специалиста по юридическим вопросам установлены следующие признаки:

Операции, выявленные в ходе предоставления юридических консультативных и адвокатских услуг и направленные на получение максимальной выгоды на оптимизацию налоговых выплат, преднамеренное банкротство с минимальными финансовыми потерями для собственников бизнеса, при этом предусматриваются нарушения законодательства.

Также если клиент адвоката, юридического консультанта совершает операцию по:

  1. купле-продаже недвижимости;

  2. управлению деньгами, ценными бумагами или иному имуществу клиента;

  3. управлению банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

  4. аккумулированию средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;

  5. созданию, купле-продаже, функционированию юрлица или управления им, при этом данная операция имеет признаки отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Приказ также содержит Форму сведений и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу, и Справочник кодов видов субъектов финансового мониторинга.

В частности, в число организаций, подлежащих мониторингу, входят:

  • банки, обменные пункты;

  • ипотечные организации;

  • дочерние организации национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса;

  • фондовые и товарные биржи;

  • страховые (перестраховочные) организации;

  • ЕНПФ;

  • профессиональные участники рынка ценных бумаг;

  • нотариусы, адвокаты, юридические консультанты;

  • аудиторские организации;

  • казино, ломбарды и т.д.

Полный текст документа можно посмотреть здесь.

Приказ вводится в действие с 12 марта 2022 года.

Лариса Черненко
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