В Казахстане начал действовать закон о защите животных

В основу закона заложены следующие принципы:

отношение к животным, как к существам, способным испытывать боль и физические страдания; персональная ответственность владельца за жизнь, здоровье и благополучие животного; защита животных от жестокого обращения; воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным.

Закон определяет, что жестокое обращение с животным – это умышленное деяние, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному вреду для здоровья животного.

При обращении с животными запрещаются:

побои, истязания животного, в том числе голодом, жаждой, и иные насильственные действия путем расчленения, сожжения, утопления, удушения, забивания животного, которые привели или могут привести к гибели, увечью или иному вреду для здоровья животного;

проведение на животных ветеринарных и иных процедур, при которых показано применение обезболивания или анестезии, без обязательного применения соответствующих средств, за исключением случаев, когда применение обезболивающих препаратов и анестетиков может нанести урон здоровью животного;

натравливание животных на человека или других животных из хулиганских побуждений либо в целях, не связанных с исполнением служебных обязанностей или охотой;

отказ владельцев животных или ответственных лиц от исполнения ими обязанностей по содержанию животных или их потомства до определения их в приюты для животных или отчуждения иным законным способом;

неоказание помощи животному, находящемуся в опасном для жизни и здоровья состоянии, владельцем животного или ответственным лицом, если эти лица имели возможность оказать помощь животному или сами поставили его в опасное для жизни и здоровья состояние;

организация и проведение боев животных;

организация и проведение зрелищных мероприятий, влекущих за собой нанесение увечий или иного вреда здоровью животного либо гибель животных, за исключением спортивных мероприятий по национальным видам спорта с использованием животных;

использование инвентаря и иных приспособлений, влекущих увечье или иной вред здоровью животного либо гибель животного;

разведение, содержание, использование собак и кошек для употребления их в пищу, получения продукции и сырья из этих животных путем убоя или причинения увечий или иного вреда здоровью, а также реализация такой продукции, за исключением получения шерсти собак и кошек способом вычесывания;

проведение эвтаназии лицом, не являющимся ветеринарным врачом;

скрещивание домашних и диких животных, за исключением их гибридизации в научных целях.

Не являются жестоким обращением с животным:

обращение с животным в случае его нападения на человека или животного и иных случаях, когда животное представляет угрозу жизни или здоровью человека, животных, а также общественному порядку и безопасности; дератизация; использование животных для кормления других животных, содержащихся в неволе или полувольных условиях; охота, рыболовство или ведение рыбного хозяйства, регулирование численности диких животных, убой сельскохозяйственных животных, ветеринарные мероприятия, эвтаназия; убой животных при проведении религиозных обрядов последователями религиозных объединений, зарегистрированных в РК, если это предусматривается их вероучением.

Кроме того, закон предусматривает учет домашних животных, требования по их перевозке и правила их умерщвления.

Так, говорится, что все домашние животные, принадлежащие физическим и юридическим лицам, подлежат учету, в том числе находящиеся в приютах для животных, пунктах временного содержания животных, реабилитационных центрах для животных, зоологических питомниках. В случае смены владельца животного обязательному переучету в базе данных, предусмотренной правилами учета домашних животных.

Учет домашних животных проводится государственными ветеринарными организациями, созданными местными исполнительными органами, либо физическими или негосударственными ветклиниками.

Каждому домашнему животному присваивается индивидуальный номер.

При этом учет домашних животных производится на платной основе с использованием изделий учета домашних животных.

Но для владельцев, которые относятся к социально уязвимым слоям населения, учет проводится за счет бюджетных средств.

Если же животное погибло или умерло, то владельцы домашних животных должны известить об этом ветклинику, где животное было поставлено на учет, в течение десяти суток.

Документ также предусматривает просвещение и воспитание населения в части ответственного обращения с животными, запрещение пропаганды жестокого обращения с животными.

За жестокое обращение с животными и призывы к нему усилена уголовная и административная ответственность.

Так, статья 316 в Уголовном кодексе предусматривает за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, штраф до 120 МРП (367 560 тенге) либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток.

Если же в результате жестокого обращения животное погибло, то такое деяние наказывается штрафом до 200 МРП (612 600 тенге), либо исправительными работами, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года или без такового.

Административная ответственность предусмотрена в случае жестокого обращения с животными без признаков уголовно наказуемого деяния. В этом случае грозит штраф для физических лиц в 5 МРП (15 315 тенге), на должностных лиц – в размере 10 МРП (30 630 тенге).

За повторное деяние штрафы увеличиваются в четыре раза.