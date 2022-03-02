Регионы Казахстана с наибольшим дефицитом спортивных сооружений назвал Абаев

Первая и, пожалуй, самая важная проблема – это недостаточность спортивной инфраструктуры. Основной рост инфраструктуры происходит за счет плоскостных сооружений. Количество же крытых спортивных сооружений по республике остается недостаточным. Проведенный анализ показывает, что согласно стандартам общая потребность в спортивных залах по стране составляет свыше полутора миллионов кв. м, фактическое наличие – 1 029 тысяч кв. м. Таким образом, дефицит составляет более 500 тысяч кв. м. Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев

Наибольший дефицит зафиксирован, по его данным, в Туркестанской и Алматинской областях, а также городах Нур-Султан и Шымкент.

Лучше ситуация в Павлодарской, Карагандинской и Западно-Казахстанской областях.

Хочу заметить, что приведенные выше цифры основаны на статистике, представляемой местными исполнительными органами. Боюсь, что в случае проведения масштабной ревизии ситуация предстанет более удручающей: некоторые регионы представляют футбольными полями заброшенные поля без ограждения с голыми воротами на окраине поселка. Даурен Абаев

Абаев отметил, что министерством совместно с акиматами разработан проект Плана-графика развития спортивной инфраструктуры. В рамках документа запланированы строительство 114 новых объектов, реконструкция и модернизация 21 объекта, дооснащение инвентарем шести крупных объектов.