Непонятное расходование – депутат высказался о тратах в рамках «Рухани жангыру»

Озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК к главе мининформации, депутат обратил внимание на отсутствие эффективности от выделенных денег в рамках «Рухани жангыру».

Хотелось бы особо отметить центры «Рухани жангыру», которые находятся в каждой области нашей страны. Свой старт эта программа взяла в 2017 году, цель которой ориентирована на возрождение духовных ценностей казахстанцев, сохранение национальной идентичности, популяризации культа знания и открытости сознания граждан. На реализацию программы из бюджета было предусмотрены десятки миллиардов тенге. Программа, которая направлена на вроде бы на благие дела, превратилась в непонятное расходование бюджетных средств, результаты этих затрат мифические, а иногда исключительно «акиматовские». Депутат Мажилиса Парламента РК Жамбыл Ахметбеков

В качестве примера он привел то, что в рамках «Рухани жангыру» в Караганде были открыты два клуба для пенсионеров, в столице прошла акция «Каждому новорожденному - по деревцу», в одной из больниц области сделали ремонт.

Отсюда появляется вопрос о целесообразности данной программы. В понимании современного общества, с помощью логотипов, плакатов и форумов уже не получится добиться модернизации сознания, нужен более углубленный подход с использованием интернета и новых технологий. Депутат Мажилиса Парламента РК Жамбыл Ахметбеков

В связи с этим он предложил правительству сократить количество дочерних организаций, таких как «Рухани Жангыру» и НИЦ «Молодежь».

Вполне может быть одна организация. Функционал по проведению мониторингов, как и все другие исследования, необходимо отдать на аутсорсинг. Пора уже давно отдать все подобные вещи в конкурентную среду. Кратно сократятся расходы на персонал, аренду, появится больше ресурсов на реализацию непосредственной деятельности. Депутат Мажилиса Парламента РК Жамбыл Ахметбеков

Кроме того, он добавил, что львиная доля идеологической работы в рамках «Рухани жангыру» должна проводиться в виртуальной реальности. По его словам, это включает в себя создание качественного отечественного контента в виде фильмов, сериалов, мультфильмов, музыки, где акцент можно делать на исторические личности и события. Также следует сделать более прозрачной работу центров по «Рухани жангыру» в плане освещения трат госсредств на программы.