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15:43 02.03.2022

Тенге стабилизировался на дневных торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 490,43 тенге (+4,90) тенге, сообщает Zakon.kz.

На дневных торгах курс доллара составил 492,21 тенге, поднявшись на 6,68 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 77,51 тенге (+0,01), объем торгов – 5,6 млн юаней, российского рубля – 5,2 тенге (+0,11).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 493-497 тенге, евро – 543-552 тенге, рос. рубль – 5-5,7 тенге.

Лариса Черненко
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