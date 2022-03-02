15:43 02.03.2022
Тенге стабилизировался на дневных торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 490,43 тенге (+4,90) тенге, сообщает Zakon.kz.
На дневных торгах курс доллара составил 492,21 тенге, поднявшись на 6,68 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 77,51 тенге (+0,01), объем торгов – 5,6 млн юаней, российского рубля – 5,2 тенге (+0,11).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 493-497 тенге, евро – 543-552 тенге, рос. рубль – 5-5,7 тенге.