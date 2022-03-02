Более 253 млн тенге потратили на лечение ковидных больных в поликлиниках Нур-Султана

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на амбулаторном уровне по Нур-Султану обеспечено антибактериальными, жаропонижающими препаратами и антикоагулянтами за 2021 год 58 375 пациентов по 82 048 рецептам на сумму 253,57 млн тенге. Директор столичного филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров

Кроме того, по его данным, в Нур-Султане за 2021 год профинансированы мероприятия в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией на сумму 46,89 млрд тенге, в том числе:

на надбавки медицинским работникам – 18,79 млрд тенге;

на медицинскую помощь и услуги по предотвращению распространения КВИ – 21,63 млрд тенге, госпитализировано и пролечено в карантинных и инфекционных стационарах более 56,1 тыс. человек;

на медицинскую помощь в рамках стационара на дому по предотвращению распространения КВИ – 2,3 млн тенге, пролечено 73 человека;

на услуги ПЦР-диагностики – 5,14 млрд тенге, проведено 831 тыс. ПЦР-тестов;

на выезды мобильных бригад – 1,33 млрд тенге, проведено 238 тыс. выездов.

В целом, в 2021 году в столице на медицинскую помощь по ОСМС было направлено 84,7 млрд тенге. Из них порядка 15,1 млрд – консультативно-диагностическая помощь, 4,9 млрд – стационарозамещающая помощь, 397,1 млн – скрининговые исследования, 439,5 млн – онкогематология.