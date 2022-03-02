Ильяс Усеров назначен вице-министром национальной экономики РК
Ильяс Усеров родился в 1985 году в Алматы.
Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Университет «Туран-Астана».
Трудовую деятельность начал в 2007 году в должности администратора, ведущего специалиста, менеджера АО «Сбербанк».
2009-2010 гг. — работал на различных должностях в Департаменте инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
2010-2013 гг. — эксперт, гл. эксперт Департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли РК.
2013-2014 гг. — руководитель управления Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
2014-2015 гг. — гл. эксперт Управления информационной безопасности Департамента финансов, информатизации и защиты информационных ресурсов; руководитель Управления материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре РК.
2015-2019 гг. — заместитель руководителя, руководитель Управления экономики и бюджетного планирования г. Алматы.
С мая 2019 года по настоящее время являлся заместителем акима г. Алматы.