Ильяс Усеров назначен вице-министром национальной экономики РК

Ильяс Усеров родился в 1985 году в Алматы.

Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Университет «Туран-Астана».

Трудовую деятельность начал в 2007 году в должности администратора, ведущего специалиста, менеджера АО «Сбербанк».

2009-2010 гг. — работал на различных должностях в Департаменте инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

2010-2013 гг. — эксперт, гл. эксперт Департамента инвестиционной политики Министерства экономического развития и торговли РК.

2013-2014 гг. — руководитель управления Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

2014-2015 гг. — гл. эксперт Управления информационной безопасности Департамента финансов, информатизации и защиты информационных ресурсов; руководитель Управления материально-технического обеспечения при Генеральной прокуратуре РК.

2015-2019 гг. — заместитель руководителя, руководитель Управления экономики и бюджетного планирования г. Алматы.

С мая 2019 года по настоящее время являлся заместителем акима г. Алматы.