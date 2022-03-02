Археологи узнали секреты управления водными ресурсами в Персии

Прошедшие сезоны археологических раскопок на плотине Бостан-Хани в Дидегане помогли раскрыть ценные секреты и информацию о строительстве плотин и управлении водными ресурсами, которые практиковались в Иране в эпоху Ахеменидов, – заявил иранский археолог Хамидреза Карами.

Как пишет rg.ru, Ахемениды были одной из династий, которые правили Древней Персией. Период их правления пришелся на 550-330 годы до нашей эры. Именно тогда были созданы насыпные плотины. По словам Карами, они были построены с такой долговечностью, что даже спустя 25 веков современные земляные плотины строятся по инженерной модели персов.

По словам эксперта, высота древней плотины Бостани-Хани составляла 21 м, длина – 170 м, а ширина – 70 м. Она была важной частью мощной и разветвленной инженерной системы управления водными ресурсами. Эта сеть позволяла доставлять воду в самые отдаленные районы.

По его словам, в конце января этого года группа археологов совершила еще одно интересное открытие: она обнаружила туннель с каменными арками возле дамб Ахеменидов на равнине Марвдашт в провинции Фарс.

Персия времен Ахеменидов была самой крупной и прочной империей своего времени. Она простиралась от Эфиопии через Египет, Грецию, Анатолию (современная Турция) до Средней Азии и Индии. В тот период империя переживала настоящий строительный бум. А технологии древних персов поражают даже современных специалистов.