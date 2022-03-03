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00:17 03.03.2022

Казахстан воздержался на голосовании по резолюции с осуждением операции России на Украине

резолюция Фото: pixabay
Генеральная Ассамблея ООН в рамках специальной сессии приняла в резолюцию с осуждением операции России на Украине, передает Zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, за резолюцию проголосовали 141 страна, против - Белоруссия, КНДР, Эритрея, Россия и Сирия, а воздержались - 35. Среди воздержавшихся - Казахстан, Китай, Индия, Армения, Пакистан, Иран, Ирак, Куба, Киргизия, Вьетнам, Южная Африка, Никарагуа, ЦАР.

Ранее РФ заблокировала в Совете Безопасности всемирной организации аналогичный по содержанию документ. Резолюция Генассамблеи не имеет обязательной юридической силы.

Резолюция содержит осуждение проводимой Россией специальной военной операции, решения повысить готовность сил сдерживания, а также содержит требование к России немедленно прекратить боевые действия. Среди соавторов резолюции - США и Украина, к ним присоединились еще около сотни стран.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя указал, что данная резолюция не способствует миру.

Принятые Ассамблеей резолюции, в отличие от решений Совета Безопасности, не имеют обязательной силы, так как имеют силу рекомендаций, при этом ни одна из стран не может наложить на них вето. Считается, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН имеют большое морально-политическое значение.

Елена Беляева
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