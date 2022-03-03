07:43 03.03.2022
Канада ввела новые санкции против России
Фото: pixabay
Ожидается, что новые санкции вступят в силу в ближайшие дни. Список попавших под ограничения сотрудников Газпрома и Роснефти канадский МИД не привел, сообщает Zakon.kz.
Канада ввела новый пакет экономических санкций в отношении России из-за событий на Украине, они затрагивают 10 ключевых сотрудников Газпрома и Роснефти, сообщает РИА Новости.
Новые меры призваны оказать дополнительное давление на руководство России, чтобы оно прекратило посягать на суверенитет и территориальную целостность Украины.МИД Канады
Отмечается, что эти меры Канада предпринимает при координации с другими союзниками и партнерами в знак солидарности с Украиной.
Такая координация демонстрирует широкую международную поддержку Украины и ее народа. Мы продолжим консультации с нашими партнерами относительно возможности введения новых санкций, если Россия не прекратит свою агрессию в отношении Украины.МИД Канады
Ожидается, что новые санкции вступят в силу в ближайшие дни. При этом список попавших под ограничения сотрудников Газпрома и Роснефти канадский МИД не привел.