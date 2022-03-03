Канада ввела новые санкции против России

Канада ввела новый пакет экономических санкций в отношении России из-за событий на Украине, они затрагивают 10 ключевых сотрудников Газпрома и Роснефти, сообщает РИА Новости.

Новые меры призваны оказать дополнительное давление на руководство России, чтобы оно прекратило посягать на суверенитет и территориальную целостность Украины. МИД Канады

Отмечается, что эти меры Канада предпринимает при координации с другими союзниками и партнерами в знак солидарности с Украиной.

Такая координация демонстрирует широкую международную поддержку Украины и ее народа. Мы продолжим консультации с нашими партнерами относительно возможности введения новых санкций, если Россия не прекратит свою агрессию в отношении Украины. МИД Канады

Ожидается, что новые санкции вступят в силу в ближайшие дни. При этом список попавших под ограничения сотрудников Газпрома и Роснефти канадский МИД не привел.