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Законодательство РК
07:43 03.03.2022

Канада ввела новые санкции против России

Канада Россия санкции Фото: pixabay
Ожидается, что новые санкции вступят в силу в ближайшие дни. Список попавших под ограничения сотрудников Газпрома и Роснефти канадский МИД не привел, сообщает Zakon.kz.

Канада ввела новый пакет экономических санкций в отношении России из-за событий на Украине, они затрагивают 10 ключевых сотрудников Газпрома и Роснефти, сообщает РИА Новости.

Новые меры призваны оказать дополнительное давление на руководство России, чтобы оно прекратило посягать на суверенитет и территориальную целостность Украины.МИД Канады

Отмечается, что эти меры Канада предпринимает при координации с другими союзниками и партнерами в знак солидарности с Украиной.

Такая координация демонстрирует широкую международную поддержку Украины и ее народа. Мы продолжим консультации с нашими партнерами относительно возможности введения новых санкций, если Россия не прекратит свою агрессию в отношении Украины.МИД Канады

Ожидается, что новые санкции вступят в силу в ближайшие дни. При этом список попавших под ограничения сотрудников Газпрома и Роснефти канадский МИД не привел.

Данияр Кунафин
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