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08:39 03.03.2022

Япония заморозит активы еще четырех российских банков

Япония Россия банки Фото: pixabay
Япония заморозит активы всех семи российских банков, которые ранее были отключены от SWIFT. В их числе «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк, ВТБ, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ, сообщает Zakon.kz.

Правительство Японии заморозит активы еще четырех банков России в рамках санкций из-за ситуации в Украине, сообщают «Известия».

Речь идет об активах банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, а также ВТБ.

Ранее в Японии объявили о замораживании активов банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ.

Таким образом, будут заморожены активы всех семи российских банков, которые были отключены от SWIFT.

Ранее в международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT сообщили, что отключение семи российских банков от системы произойдет 12 марта.

Данияр Кунафин
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