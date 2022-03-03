Япония заморозит активы еще четырех российских банков

Правительство Японии заморозит активы еще четырех банков России в рамках санкций из-за ситуации в Украине, сообщают «Известия».

Речь идет об активах банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, а также ВТБ.

Ранее в Японии объявили о замораживании активов банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ.

Таким образом, будут заморожены активы всех семи российских банков, которые были отключены от SWIFT.

Ранее в международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT сообщили, что отключение семи российских банков от системы произойдет 12 марта.