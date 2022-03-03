08:39 03.03.2022
Япония заморозит активы еще четырех российских банков
Фото: pixabay
Япония заморозит активы всех семи российских банков, которые ранее были отключены от SWIFT. В их числе «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк, ВТБ, «Россия», Промсвязьбанк и ВЭБ.РФ, сообщает Zakon.kz.
Правительство Японии заморозит активы еще четырех банков России в рамках санкций из-за ситуации в Украине, сообщают «Известия».
Речь идет об активах банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, а также ВТБ.
Ранее в Японии объявили о замораживании активов банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.РФ.
Таким образом, будут заморожены активы всех семи российских банков, которые были отключены от SWIFT.
Ранее в международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT сообщили, что отключение семи российских банков от системы произойдет 12 марта.