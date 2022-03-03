11:35 03.03.2022
Курс доллара снизился на торгах
Фото: Zakon.kz
По итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара составил 489,57 тенге, снизившись на 0,74 тенге, сообщает Zakon.kz.
Фото: Скриншот
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 489-496 тенге, евро — 558-553, рубль — 5,3-5,65.
Стоит отметить, что впервые с сентября 2013 года цена на нефть марки Brent превысила 116 долларов за баррель (56 778 тенге).
По данным торгов на 3 марта, майские фьючерсы на нефть марки Brent подскакивали на 1,81% – до $116,63 за баррель; апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 2,8% — до $113,7 за баррель.