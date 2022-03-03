Курс доллара снизился на торгах

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В обменных пунктах доллары покупают/продают по 489-496 тенге, евро — 558-553, рубль — 5,3-5,65.

Стоит отметить, что впервые с сентября 2013 года цена на нефть марки Brent превысила 116 долларов за баррель (56 778 тенге).

По данным торгов на 3 марта, майские фьючерсы на нефть марки Brent подскакивали на 1,81% – до $116,63 за баррель; апрельские фьючерсы на WTI дорожали на 2,8% — до $113,7 за баррель.