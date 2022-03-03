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16:10 03.03.2022

Квартирная мошенница обманула алматинцев на 25 млн тенге

Мошенница Фото: Zakon.kz
Казахстанка обманывала жителей Алматы, обещая улучшить их жилищные условия. На данный момент доказано ее участие в 14 аферах, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции города, женщина предлагала приобрести земельные участки, квартиры и другую недвижимость по цене ниже рыночной.

Подозреваемая получала от желающих первоначальный взнос, который составлял от 2 до 7 млн тенге, и исчезала с деньгами. На данный момент доказано ее участие в 14 аферах, – рассказал начальник Управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.

По его словам, общий материальный ущерб составляет более 25 млн тенге.

Подозреваемая задержана.

К слову, гражданка в прошлом судимости не имеет. Однако не исключается ее возможная причастность к другим эпизодам, – добавил он.
Анастасия Московчук
Алматы
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