Праздники впереди: как избежать переедания

Врач-диетолог Елена Ушанская советует при составлении праздничного меню сократить число майонезных салатов, отдав предпочтение блюдам из овощей.

Замените колбасные изделия (с большим содержанием соли и пищевых добавок) на мясные натуральные закуски, а маринованные овощи – на свежие. Предпочтение отдавайте здоровым способам кулинарного приготовления: запекание, тушение, гриль. В приоритете некалорийные заправки: греческий йогурт вместо майонеза, оливковое масло плюс лимон, бальзамический соус, медово-горчичная заправка. Сейчас наступила весна, и после долгой зимы организм как никогда нуждается в витаминах. Елена Ушанская

В ходе подготовки к праздничному ужину многие люди специально воздерживаются от приема пищи в течение дня. Диетолог констатирует, что такой подход приводит к бесконтрольному употреблению большого объема пищи на ночь со всеми вытекающими последствиями. Поэтому для собственного здоровья специалист советует предварительно сделать небольшой перекус, чтобы не чувствовать себя голодными.

За столом я советую кушать медленно, не торопясь, это позволит избежать переедания. Не стоит забывать, что насыщение приходит немного позже. Меньше потребляйте жирных блюд, отдавая предпочтение растительным. Клетчатка в составе овощей дает чувство сытости и наполненности желудка. Не стремитесь попробовать абсолютно все угощения, которые видите на столе. Не налегайте на фрукты, так как их сочетание с другой пищей может вызвать брожение. Кроме того, они являются дополнительным источником сахара (это для тех, кто заботится о своей фигуре). Оставьте десерты на следующий день. Старайтесь больше двигаться, танцевать, это способствует расходу съеденных калорий. Диетолог Елена Ушанская

По словам специалиста, важно уделить внимание тому, что вы едите и пьете. Маринады, копчености, соленья, некоторые соусы стимулируют аппетит и вызывают чувство жажды. Потребление большого количества жидкости и блюд с высоким содержанием соли – первая причина прибавки веса и отеков на следующий день, даже если вы не употребляли алкоголь.

Восстановиться после веселого застолья утром следующего дня поможет употребление большого количества жидкости, желательно с минералами. Это может быть просто вода, вода с соком лимона или лайма, с апельсиновым соком. Приветствуются зеленый чай и кисломолочные напитки, такие как айран или кумыс.