17:52 04.03.2022
Ерболат Досаев возглавил Алматинский филиал партии AMANAT
Фото: AMANAT
На внеочередной конференции Алматинского филиала партии AMANAT в качестве нового председателя филиала правящей партии делегатами был избран аким Алматы Ерболат Досаев, передает Zakon.kz.
Исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов подчеркнул, что перед новым руководством филиала стоят задачи по переформатированию работы с учетом партийной модернизации и контроля за качественным исполнением предвыборных обязательств.
Все обещания, данные алматинцам, необходимо выполнить. С целью усиления контроля необходимо закрепить социально чувствительные разделы предвыборной программы Алматы за членами Бюро, а индикаторы дорожной карты – за членами Политического совета регионального филиала партии.Асхат Оралов