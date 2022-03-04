Ерболат Досаев возглавил Алматинский филиал партии AMANAT

Исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов подчеркнул, что перед новым руководством филиала стоят задачи по переформатированию работы с учетом партийной модернизации и контроля за качественным исполнением предвыборных обязательств.

Все обещания, данные алматинцам, необходимо выполнить. С целью усиления контроля необходимо закрепить социально чувствительные разделы предвыборной программы Алматы за членами Бюро, а индикаторы дорожной карты – за членами Политического совета регионального филиала партии. Асхат Оралов