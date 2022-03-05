Какие цветы предпочитают дарить казахстанцы

Так, за январь-февраль 2022 года в Казахстан ввезено 1085 тонн цветов на 8,5 млн долларов (примерно 4,3 млрд тенге).

Наибольшей популярностью пользуются розы, их ввезено 724 тонны на сумму около 6 млн долларов. На втором месте – хризантемы (97 тонн на 883 тыс. долларов), на третьем месте – гвоздики (28 тонн на 165 тыс. долларов). Комитет госдоходов МФ РК

Также популярны лилии, их ввезено 24 тонны на 178 тыс. долларов. Других свежих срезанных цветов и бутонов (тюльпаны, гипсофилы, фениксы, ирисы, гортензии и др.) ввезено 167 тонн на 1,1 млн долларов.

С начала года цветы ввозились из Нидерландов (535 тонн), Бельгии (162 тонны), Германии (115 тонн), Эквадора (94 тонн), Литвы (79 тонн), Колумбии (54 тонн), Узбекистана (69), Кении (15), Словакии (5 тонн), Израиля (4 тонн) и Турции (3 тонны).

В прошлом году всего ввезено 5752 тонны цветов на 41,4 млн долларов (примерно 21,2 млрд тенге).

Также в прошлом году больше всего ввезли роз – 3646 тонн на сумму 28,2 млн долларов, хризантем – 714 тонн на 4,8 млн долларов, лилий – 240 тонн на 1,4 млн долларов, гвоздик – 197 тонн на 1,1 млн долларов и др.