13:19 05.03.2022
Starlink не будет блокировать российские новостные издания — Илон Маск
Фото: facebook/elonreevesmusk
Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Starlink не будет блокировать российские новостные издания, передает Zakon.kz.
Об этом он сообщил в Twitter.
Как заявил Илон Маск, Starlink не будет блокировать российские новостные издания, несмотря на просьбы «некоторых государств».
— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022
Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.
Sorry to be a free speech absolutist.
Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX Илона Маска для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет.