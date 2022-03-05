Starlink не будет блокировать российские новостные издания — Илон Маск

Об этом он сообщил в Twitter.

Как заявил Илон Маск, Starlink не будет блокировать российские новостные издания, несмотря на просьбы «некоторых государств».

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.



Sorry to be a free speech absolutist. March 5, 2022

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX Илона Маска для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет.