Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:19 05.03.2022

Starlink не будет блокировать российские новостные издания — Илон Маск

Илон Маск Фото: facebook/elonreevesmusk
Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что Starlink не будет блокировать российские новостные издания, передает Zakon.kz.

Об этом он сообщил в Twitter.

Как заявил Илон Маск, Starlink не будет блокировать российские новостные издания, несмотря на просьбы «некоторых государств».

Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX Илона Маска для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в интернет.

Анастасия Стативкина
Маск Илон
Сейчас лучшее время для покупки или продажи автомобиля – эксперт
04.03.2022
В Алматы снесут резиденцию президента: названы причины
04.03.2022
Ливень и сильный ветер ожидаются в Казахстане
04.03.2022
Ситуация в Украине: переговоры в закрытом режиме, рекордные цены на газ в Европе
04.03.2022
Колонна военной техники на трассе Алматы – Капшагай напугала казахстанцев
04.03.2022
Главная Топ LIVE Все