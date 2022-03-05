«Аэрофлот» приостанавливает все международные рейсы

В пресс-службе авиаперевозчика объяснили данные изменения возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов.

Для снижения рисков невозможности использования обратных рейсов в Россию для своих пассажиров компания, начиная с 6 марта, прекращает допуск на международные рейсы пассажиров, имеющих авиабилеты в обе стороны полета с обратным участком в России в период после 8 марта 2022 года. Пассажиры международных рейсов с авиабилетами в одну сторону с вылетом из России будут приниматься к перевозке до момента прекращения полетов, — говорится на сайте компании.

Авиакомпания уведомляет, что пассажиры отмененных международных рейсов смогут оформить полный возврат стоимости авиабилета. Кроме того, те пассажиры, которые находятся за рубежом и имеют на руках авиабилеты в две стороны полета, смогут обратиться к перевозчику за переоформлением обратного билета в Россию до момента прекращения полетов.

Отмечается, что авиакомпания приложит максимальные усилия по организации возвращения пассажиров, которые к моменту прекращения полетов будут оставаться за рубежом.

«Аэрофлот» продолжит в полном объеме выполнение рейсов по маршрутной сети внутри России, за исключением ранее введенных временных ограничений полетов в города юга страны. Также продолжаются полеты в/из Минска (Беларусь). Пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот»

Отмена также касается международных направлений в расписании авиакомпаний «Россия» и «Аврора».