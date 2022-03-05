Путин: Военного положения в России не будет

Об этом Путин рассказал на встрече с женским летным составом российских авиакомпаний. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Военное положение вводится в соответствии с законом, указом президента, в случае внешней агрессии. В том числе в конкретных районах проведения боевых действий. У нас такой ситуации нет и, надеюсь, не будет. Президент РФ Владимир Путин

Особое положение вводится в РФ в случае крупномасштабных внутренних угроз, а режим ЧС — в случае природных катаклизмов, напомнил президент России.