Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России

Как пишет lenta.ru, Visa будет работать с клиентами и партнерами в стране с целью прекратить все транзакции в ближайшие дни. Отмечается, что все транзакции, инициированные картами Visa, выпущенными в РФ, больше не будут работать за пределами страны.

В пресс-службе Mastercard отметили, что решение приостановить сетевые операции было принято по причине введения антироссийских санкций.

Сообщается, что выпущенные на территории России карты Mastercard не будут работать, а выпущенные за пределами страны не будут поддерживаться в торговых точках и банкоматах РФ. В компании добавили, что Mastercard планирует возобновить операции, когда «это будет уместно» и если будет «разрешено законом».

В пояснительной записке банка говорится, что после приостановки работы платежных систем выпущенные Сбербанком карты Visa и MasterCard будут действовать лишь внутри страны. Клиенты смогут снимать наличные, делать переводы по номеру карты, расплачиваться как в офлайн-магазинах, так и в российских интернет-магазинах. В банке пояснили, что в России все платежи проходят через отечественную систему НСПК и независимы от иностранных платежных решений.

Однако за рубежом и в иностранных интернет-магазинах платежи с помощью карт Visa и MasterCard, выпущенных в России, будут ограничены.

Россиянам, находящихся за рубежом, рекомендуют заранее снять достаточное количество наличных и предоплатить крупные траты (отели, билеты).

В Центробанке (ЦБ) добавили, что все карты VISA и MasterCard продолжат работать на территории страны в обычном режиме до истечения срока их действия. И добавили, что средства клиентов на счетах, привязанных к таким картам, полностью сохранены и доступны.

Ранее Национальная система платежных карт (НСПК) РФ заявила, что попавшие под блокирующие санкции российские банки прекратят выпускать новые карты Visa и Mastercard. Речь идет о ВТБ, Совкомбанке, Новикомбанке, Промсвязьбанке, банках «Открытие» и «Россия».